VIDEO Emmanuel Macron a felicitat Moldova în limba română cu ocazia Zilei Independenței. Discursul integral al președintelui Franței

Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a adresat mulțimii adunate în Piața Marii Adunări Naționale de Ziua Independenței în limba română, transmițând mesaje de prietenie, susținere pentru parcursul european al Moldovei și încurajând unitatea și prosperitatea țării în cadrul familiei europene.

Discursul președintelui francez:

„Bună seara Chișinău! Bună seara, dragi prieteni moldoveni!

Sunt foarte fericit să fiu în această seară, cu Friedrich Merz și Donald Tusk, alături de Maia Sandu și de voi toți, împreună, pentru a sărbători Ziua națională a R. Moldova.

Datorită vouă, în această seară, inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău!

Am venit să vă transmit mesajul de prietenie din partea poporului francez, care admiră lupta voastră pentru democrație și justiție!

R. Moldova se poate mândri de drumul parcurs de la independență încoace și poate avea încredere în destinul și viitorul său european: faceți parte deja din familia europeană și puteți conta pe sprijinul și respectul Europei.

Europa înseamnă unitate în diversitate, respectul tuturor identităților și culturilor. Este un proiect de pace, un parteneriat inedit și de solidaritate între țări egale, în slujba tuturor cetățenilor!

Mâine, Uniunea noastră europeană va fi mai puternică împreună cu Moldova, iar Moldova va fi și ea, în Europa, mai puternică și mai prosperă. Împreună, vom scrie un nou capitol din istoria Moldovei și a Europei.

Din acest motiv suntem astăzi alături de voi și alături de președinta Maia Sandu care luptă, din prima zi, cu mult curaj, pentru o Moldovă independentă, puternică, democratică și ancorată în Europa!

Trăiască R. Moldova! Trăiască Europa! Trăiască Moldova în Europa! Trăiască Moldova independentă! Trăiască Europa unită!”, a declarat Macron.