VIDEO Vasile Tofan, primit la București de Ilie Bolojan, în prima sa vizită externă în calitate de prim-ministru al R. Moldova

La București, are loc ceremonia primirii oficiale a prim-ministrului R. Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în calitate de premier, de către prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Cei doi oficiali urmează să aibă și o conferință de presă comună.

Premierii urmează să discute proiectele strategice „de interes comun, care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune”, potrivit comunicatului de presă emis anterior de Guvern.

Șeful Executivului de la Chișinău va avea întrevederi și cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, „axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri”.

De asemenea, prim-ministrul Vasile Tofan se va întâlni și cu președintele României, Nicușor Dan.