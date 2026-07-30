Vasile Tofan s-a văzut cu Nicușor Dan. Construcția unor noi poduri și atragerea investițiilor, printre temele discuției

Prim-ministrului R. Moldova, Vasile Tofan, s-a văzut cu președintele României Nicușor Dan, la București, acolo unde se află în prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului, alături de viceprim-ministrul, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Potrivit unui comunicat al Președinției, discuțiile dintre șeful Executivului de la Chișinău și președintele României s-au axat pe consolidarea relației dintre cele două state și prioritățile cooperării bilaterale.

„Relația dintre Republica Moldova și România se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Continuăm să lucrăm împreună la proiecte concrete care ne apropie zi de zi și aduc rezultate concrete pentru cetățenii noștri”, a spus prim-ministrul Vasile Tofan.

Oficialii au discutat despre construcția unor noi poduri, dezvoltarea infrastructurii de legătură, extinderea rețelelor energetice și atragerea investițiilor.

Un alt subiect al întrevederii a vizat parcursul european al R. Moldova. În acest context, premierul Vasile Tofan a mulțumit României pentru sprijinul constant, acordat țării noastre în efortul de modernizare și susținerea fermă în avansarea procesului de integrare europeană.