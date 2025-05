Vasile Bolea riscă pedeapsa cu muncă neremunerată în folosul comunității după ce și-a „imobilizat” soția

Deputatul transfug Vasile Bolea ar putea fi pedepsit cu muncă neremunerată în folosul comunității după ce poliția a constatat că și-ar fi agresat soția, a declarat șeful Inspectoratul General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Totodată, acesta a fost inclus pe lista celor peste 8000 de agresori familiali.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, șeful IGP a explicat că în cazurile de violență în familie, poliția este obligată să întreprindă „toate acțiunile de curmare și de reducere a riscului” de violență, chiar dacă victima nu depune o plângere împotriva agresorului.

„Noi suntem obligați să izolăm și să întreprindem acțiunile de a exclude riscul dat. O să vă dau un exemplu: câțiva ani în urmă am avut un caz la Rezina. Am avut apelul 112, poliția s-a deplasat la fața locului, victima a spus că nu mai are nicio pretenție și că regretă că a făcut apelul la 112. Nu s-a întocmit chestionarul de evaluare a riscurilor, poliția s-a întors înapoi, iar peste 3 ore am avut omorul persoanei respective de către agresor”, a punctat Viorel Cernăuțeanu.