UPDATE O nouă reacție a soției deputatului Bolea: „apelul a fost efectuat din greșeală de copilul nostru”

În seara zilei de vineri, 25 aprilie, oamenii legii au intervenit într-un caz de „conflict în familie”, iar ZdG a aflat că este vorba despre familia deputatului Vasile Bolea. Conform surselor ZdG, unul dintre copiii deputatului a apelat la 112 spunând că „mama este agresată de tata”. Rodica Bolea, soția deputatului, a oferit o reacție în acest sens jurnaliștilor de la TV8.

UPDATE 16:00 : Rodica Bolea a venit cu o altă reacție pe pagina sa de Facebook. Deși a declarat inițial pentru TV8 că apelul făcut la 112 de copil s-a întâmplat pentru că acesta s-ar fi speriat, acum declară că fiul lor ar fi sunat din greșeală.

Din înregistrarea video consultată de ZdG se poate observa reacția copiilor la sosirea polițiștilor, aceștia arătând polițistului unde se aflau părinții.

De asemenea, soția deputatului mai declară că informația precum că ar fi fost agresată este falsă și că aceasta ar fi o campanie planificată de discreditare a soțului ei, Vasile Bolea.

„În legătură cu recentele informații din mass-media despre presupusa „agresiune” din partea soțului meu, declar oficial: această informație este FALSĂ. În cei 17 ani de viață împreună, soțul meu nu a recurs niciodată la violență fizică asupra mea. (…) Nu am fost supusă violenței, nu am solicitat un ordin de protecție și nu am depus mărturie la poliție. Emiterea ordinului de protecție a fost pentru mine o surpriză neplăcută. (…) Sunt convinsă că aceste publicații fac parte dintr-o campanie planificată de discreditare a soțului meu”, scrie Rodica Bolea.

Știre inițială:

Potrivit TV8, Rodica Bolea susține că nu a fost agresată.

„Am semnat un proces verbal al poliției și după care a inspectorului de poliție de sector care s-a prezentat la noi în apartament prin care am scris că eu nu am fost agresată. Eu am semnat lucrul acesta. Nu știu în baza la care acte a fost ordonanța cu privire la faptul ca soțul meu să nu se apropie de mine și de copii până pe data de cinci mai. Consider că este un lucru neîntemeiat fără probe și bază juridică. Da, noi am avut o ceartă în familie cum se întâmplă. A fost mai grav, gravă situația, dar nu vreau să dau detalii fiindcă e personal„, spune Rodica Bolea.