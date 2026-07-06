UPDATE Trump confirmă că l-a sunat pe președintele FIFA pentru a obține anularea suspendării unui fotbalist american: „Acela nu a fost fault, iar arbitrul a fost cam suspect”

Federația Internațională de Fotbal (FIFA) i-a permis atacantului naționalei Statelor Unite, Folarin Balogun, să joace în optimile Campionatului Mondial, suspendând sancțiunea primită în urma cartonașului roșu, după un apel telefonic al președintelui SUA, Donald Trump, transmite Reuters.

UPDATE 19:30 Donald Trump a confirmat că i-a cerut președintelui FIFA, Gianni Infantino, să fie revizuită eliminarea lui Folarin Balogun, după cartonașul roșu primit în meciul cu Bosnia. Vorbind luni, în Biroul Oval, Trump a spus că a considerat încă din primul moment că decizia arbitrului a fost greșită, potrivit Biziday.

„Am văzut faza. Sunt un om căruia îi plac sporturile și am fost un sportiv bun la viața mea. Mă pricep foarte bine la sport, foarte bine. Și nu a fost fault. Nici măcar nu a fost o abatere. Au fost doi jucători care alergau cu viteză maximă și pur și simplu s-au ciocnit. Iar arbitrul acesta, care este puțin suspect… Nu vreau să creez controverse, dar este foarte suspect. A luat o decizie pe care nimeni nu a putut să o creadă”, a afirmat președintele american.

Trump susține că inițial nici nu știa ce înseamnă un cartonaș roșu și că abia ulterior a aflat că Balogun urma să rateze și următorul meci.

„Nu știam ce înseamnă un cartonaș roșu. Nu credeam că înseamnă mare lucru. Când am aflat că nu poate juca în următorul meci, am spus că este foarte nedrept. Dar când îl scoți din joc pe cel mai bun jucător, sau aproape cel mai bun, și îi spui că nu poate juca, este foarte nedrept. Una este să sancționezi un jucător pentru meciul în care a greșit, dar cum să-l pedepsești și pentru un meci care nici măcar nu s-a jucat încă”, a afirmat Trump.

Acesta a confirmat că a discutat cu Gianni Infantino, susține că nu i-a cerut în mod direct să schimbe decizia. „Am cerut o revizuire pentru că nu am crezut că a fost fault. Nu i-am spus ce să facă. Nu pot să-i spun ce să facă și nici nu cred că el a luat decizia”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Știre inițială:

Folarin Balogun a fost eliminat în meciul din șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial împotriva Bosniei și Herțegovinei, după ce a primit cartonașul roșu pentru un fault asupra unui fundaș advers.

După victoria cu 2-0 în fața Bosniei și Herțegovinei, Statele Unite s-au calificat în optimile de finală, unde urmează să întâlnească Belgia. Potrivit regulamentului, Balogun nu ar fi putut evolua în această partidă, deoarece un cartonaș roșu atrage automat suspendarea pentru următorul meci.

Totuși, după încheierea partidei, Donald Trump l-a sunat pe președintele FIFA, Gianni Infantino, și i-a cerut să fie reexaminată decizia de acordare a cartonașului roșu lui Balogun.

Comisia de Disciplină a FIFA a suspendat sancțiunea aplicată fotbalistului și i-a aplicat un termen de probă de un an. „Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect și a îndreptat o nedreptate revoltătoare!”, a declarat Trump.

Federația Belgiană de Fotbal a declarat că este „șocată de decizia FIFA”, care, în opinia sa, „contravine în mod direct regulamentului Campionatului Mondial de Fotbal din 2026”.