Start Campionatului Mondial de Fotbal 2026: unde poate fi urmărită competiția și care este programul turneului final
Joi, 11 iunie, se dă startul Campionatului Mondial la Fotbal, ediția 2026, cu partida dintre Mexic și Africa de Sud. Meciul va începe la 22:00 și poate fi urmărit la posturile de televiziune WE SPORT TV și Jurnal TV.
Grupele de la Campionatul Mondial 2026:
- Grupa A – Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia;
- Grupa B – Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina;
- Grupa C – Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti;
- Grupa D – SUA, Paraguay, Australia, Turcia;
- Grupa E – Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao;
- Grupa F – Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia;
- Grupa G – Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
- Grupa H – Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde;
- Grupa I – Franța, Senegal, Norvegia, Irak;
- Grupa J – Argentina, Algeria, Austria, Iordania;
- Grupa K – Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo;
- Grupa L – Anglia, Croația, Ghana, Panama.
Faza grupelor se va desfășura până pe 28 iunie.
Meciurile din șaisprezecimile de finală vor avea loc între 28 iunie și 4 iulie. Pe 4 iulie are loc primul meci din optimile de finală, iar ultima partidă – pe 7iulie. Sferturile de finală vor avea loc în perioada 9 – 12 iulie.
Semifinalele vor avea loc pe 14 și 15 iulie, iar marea finală și finala mică – pe 19 iulie.
Campionatul Mondial este la cea de-a 23-a ediție a turneului și se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie. Este prima ediție care va reuni 48 de echipe și care are trei țări gazdă – SUA, Mexic și Canada, potrivit FIFA.