HOTNEWS De ce a fost extrădat fostul adjunct al Serviciului Secret din R. Moldova, deși în România e acuzat de trădare și riscă 20 de ani de închisoare

Alexandru Balan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, a fost predat vineri, 24 aprilie, autorităților moldovene pentru a executa o condamnare de 1 an și 6 luni închisoare. Curtea de Apel București a decis extrădarea sa, deși este judecat în România într-un dosar de trădare pentru care riscă peste 20 de ani de închisoare, scrie HotNews.

Fostul adjunct al SIS a fost trimis în judecată de procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) la sfârșitul lunii februarie, fiind acuzat că a livrat secrete de stat unor ofițeri KGB. Arestat preventiv în septembrie 2025, Alexandru Balan a fost plasat în arest la domiciliu în luna februarie, printr-o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a admis contestația ofițerului de informații.

În paralel cu procesul din România, fostul adjunct al SIS a fost vizat de o investigație similară și în R. Moldova. Pe 15 aprilie, Balan a fost condamnat de Judecătoria Chișinău la un an și șase luni închisoare și interdicția de a mai ocupa o funcție publică timp de doi ani și șase luni, fiind găsit vinovat pentru divulgarea secretului de stat.

„Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită”, potrivit hotărârii instanței.

Fără a mai aștepta termenul de recurs, autoritățile moldovene au solicitat extrădarea lui Alexandru Balan, în vederea executării pedepsei în R. Moldova.

Procesul în care fostul adjunct al SIS este inculpat în România se află în procedura camerei preliminare la Curtea de Apel București, având termen pe 11 mai.

Judecat pentru tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională, Alexandru Balan riscă în România peste 20 de ani de închisoare. Pentru prima infracțiune codul penal românesc prevede o pedeapsă cuprinsă între 10 și 20 de ani, iar pentru cea de-a doua de la 7 la 15 ani.

Cum au motivat judecătorii români extrădarea spionului moldovean

La trei zile după pronunțarea sentinței Judecătoriei Chișinău, Curtea de Apel București a admis solicitarea autorităților judiciare din R. Moldova și a decis extrădarea lui Alexandru Balan.

Ministerul Justiției din R. Moldova a înaintat autorităților române o declarație prin care „sunt acordate garanții de reciprocitate autorităților competente din România și egalitate de tratament la extrădarea persoanelor, autoritățile acestui stat precizând că vor oferi cea mai largă asistență pentru cazuri similare”, potrivit hotărârii Curții de Apel București din 18 aprilie.

Deși este trimis în judecată în România pentru două dintre cele mai grave infracțiuni prevăzute de Codul Penal, Curtea nu a amânat extrădarea, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

„Curtea apreciază că nu se impune amânarea predării”, a reținut instanța în motivare.

Judecătorul a invocat tratatul dintre România și R. Moldova, privind asistența juridică, care acordă instanțelor drept de apreciere asupra oportunității amânării extrădării.

„Raportat la împrejurarea că infracțiunile pentru care persoana extrădabilă Alexandru Balan a fost condamnat prin sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), din data de 15.04.2026, pentru care s-a solicitat extrădarea acestuia în prezenta cauză sunt aceleași infracțiuni pentru care acesta a fost trimis în judecată prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT Structura Centrală, precum și la stadiul procesual mai avansat al dosarului în Republica Moldova, unde a fost deja pronunțată o hotărâre definitivă de condamnare (chiar atacabilă cu recurs), nu se impune amânarea predării sale către autorităţile judiciare din R. Moldova”, se arată în motivarea Curții de Apel București.

În opinia Curții, amânarea predării „ar conduce şi la crearea unui risc semnificativ ca persoana extrădabilă să se sustragă predării, în condițiile în care, până la soluționarea definitivă a dosarului menționat, libertatea de mișcare a acesteia nu ar fi restricționată în niciun mod”.

Un inculpat ce poate fi valorificat și de alte state

Fiind un dosar de trădare, procesul fostului adjunct SIS se judecă în ședință nepublică în România. Balan și-a exprimat intenția de a fi judecat prin procedura simplificată a recunoașterii vinovăției, au precizat surse din DIICOT pentru HotNews.

„Din prisma funcțiilor pe care le-a avut, omul acesta s-a intersectat și cu alte structuri ale serviciilor de informații din alte state. Probabil are niște informații și din moment ce și-a exprimat dorința de colaborare cu autoritățile, pot fi valorificate. Este vorba și de pragmatism în astfel de cazuri. Nu cred că se pune problema că DIICOT pierde un inculpat important”, a mai precizat aceeași sursă.

Acuzațiile aduse în România

Alexandru Balan este acuzat de DIICOT că, din poziția de șef al Direcției Generale Contraspionaj a SIS al R. Moldova, și, ulterior, în calitate de director – adjunct al instituției, a intrat în posesia mai multor informații clasificate conexe spațiului Federației Ruse, inclusiv din categoria unor proiecții ofensive asupra serviciilor secrete rusești, iar ulterior momentului în care a părăsit SIS a deținut fără drept documente și informații secrete de stat de natură să afecteze securitatea națională a României.

Începând cu anul 2024, acuză procurorii români, a intrat în contact cu patru ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, cu carte s-a întâlnit de două ori, în mai 2024 și aprilie 2025, în Ungaria, „ urmărind transmiterea unor date/informații cu caracter secret de stat, precum și transmiterea unor rapoarte informative care conțineau informații având caracter secret de stat, realizarea de instructaje și efectuarea de plăți în contrapartidă cu serviciile prestate”.

De asemenea, fostul adjunct al SIS este acuzat că a deținut documente ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Informații Externe, „conținând informații secrete de stat a căror transmitere, divulgare sau deținere neautorizată pun în pericol securitatea națională a României”.

Interceptat în arest

În timp ce se afla în Arestul Central al Poliției Capitalei, Alexandru Balan a fost interceptat în timp ce solicita sprijinul unor persoane influente din Republica Moldova cărora le solicita sprijin.

„În timpul convorbirilor telefonice purtate din arest cu membrii familiei sale, cu complicitatea acestora, inculpatul Alexandru Balan a intrat în contact cu diferite persoane care cel mai probabil aveau cunoștință despre activitățile sale. Inculpatul a folosit această metodă de comunicare pentru a nu divulga personalului de la arest identitatea și numerele de telefon pe care le utilizează respectivele persoane”, au reținut procurorii DIICOT în rechizitoriu.

Potrivit DIICOT, într-una dintre discuțiile interceptate, fostul adjunct al SIS a solicitat interlocutorului să apeleze, de pe alt telefon, un bărbat neidentificat și să apropie telefoanele, astfel încât el să poată discuta direct cu acel bărbat.

„Prin această metodă, inculpatul poartă o conversație în limba română referitoare la faptul că situația în care se află ”trebuie ridicată la nivel politic”. Din această convorbire telefonică rezultă faptul că inculpatul Alexandru Balan dorește să obțină sprijin prin intermediul interlocutorului de la persoane politice din conducerea R. Moldova, vehiculându-se numele lui Renato Usatîi, iar dintr-o conversație din data de 10.12.2025 reiese faptul că interlocutorul a discutat despre situația inculpatului Alexandru Balan cu persoana care îl poate ajuta”, se mai arată în rechizitoriul DIICOT.

Alexandru Balan a fost surprins de polițiștii Arestului Central în luna februarie în timp ce încerca să plaseze fratelui său, venit în vizită, un bilet scris în limba rusă, ascuns într-o carte.