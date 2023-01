Sondaj Va fi 2023 mai bun decât 2022?

A trecut Crăciunul. S-a dus și Revelionul. Am lăsat în urmă un an „complicat pentru fiecare”. Suntem la început de an nou. Autoritățile statului mai sunt încă în faza promisiunilor, cu agenda încă nebătută în cuie pentru anul în curs, lumea este în griji și așteptări, iar experții fac prognoze optimiste vizavi de șansele guvernului și guvernării de a face din 2023 un an mai bun. De Revelion, președinta Maia Sandu și prim-ministra Natalia Gavrilița și-au exprimat convingerea că 2023 va fi „un an mai blând, mai pașnic, cu emoții frumoase și oportunităţi noi pentru dezvoltarea țării”.

R. Moldova la început de an. Va fi 2023 mai bun decât 2022?

Stella Jantuan, comentatoare politică

„Dum spiro, spero”. Există totdeauna speranța asta la început de fiecare an, că el va fi mai bun decât precedentul. Va fi? 2022 a fost compromis de războiul din Ucraina, care a dat peste cap mai multe planuri ale guvernului. În 2023 lucrurile vor fi mai clare. Noi vedem care este poziția UE și SUA vizavi de consolidarea forțelor anti-război și a sprijinului pentru Ucraina și statele cele mai afectate de război, așa cum este R. Moldova. Oricum, R. Moldova și, în primul rând, guvernul a început deja să-și revină din acest șoc, pentru că printr-o așa încercare nu a trecut nici un guvern din RM. Ce va urma? Eu cred că guvernul, pornind de la experiența anului trecut, poate să-și facă deja unele concluzii și va începe a lucra în niște condiții mai previzibile, chiar dacă războiul va continua.

Vasile Mârzenco, Federația Națională a Fermierilor

Mie îmi vine greu să fac prognoze, fiindcă situația care se crează pe piața agro-alimentară nu este în favoarea producătorilor agricoli. Chiar în 2022 investițiile în agricultură, față de venituri, au fost de 2-3 ori mai mari. Prețul la grâu și azi e sub 4 lei, deși se anunță că la nivel global e criză alimentară, că cresc prețurile la produsele agro-alimentare. Da, cresc, dar nu în favoarea producătorului agricol primar, cresc în beneficiul exportatorilor, comercianților, procesatorilor. Aceeași problemă e și cu carburanții. Pe seama agricultorilor își fac interesele petroliștii. Și așa-i din an în an. La fel e și cu accesarea creditelor bancare: dobânzi mari, servicii costisitoare. Majoritatea producătorilor agricoli nu pot să acceseze credite, fiindcă, în condițiile secetei de anul trecut, ei nu au avut vânzări pe măsură, ca să-și întoarcă datoriile. Noi am cerut să fie declarată stare de urgență în agricultură. Am avut refuz. Ni s-a promis că băncile vor reeșalona datoriile, însă nu toate băncile și nu în raport cu toți agricultorii această măsură a fost aplicată. Problema e că nu există o decizie de guvern în sensul ăsta, autoritățile s-au limitat la o înțelegere verbală cu băncile. Iar băncile sunt foarte dure cu producătorii. Așa că e foarte greu de spus, dacă situația în 2023 se va schimba față de 2022.

Valeriu Sainsus, Asociația Sociologilor și Demografilor

Rămân foarte rezervat, dacă e să vorbim de pe poziții strict economice, din simplul motiv că avem la graniță o țară care este în război – lucru care ne va afecta și pe noi, așa cum s-a întâmplat și în 2022. Însă, numai iarna o să arate dacă guvernarea va izbuti să facă față schimbărilor. Probabil că e încă prea devreme, în contextul în care prețurile rămân încă necontrolabile. Avem în față primăvara, când devalorizarea leului, raportat la valutele de referință, este galopantă. În plan social, trebuie să spun că ultima decadă a anului a arătat că guvernarea este, totuși, aproape de cetățean, deși abia de izbutește să facă față promisiunilor. Dar, în condițiile în care bugetul țării este unul auster, există riscul că am putea rămâne în 2023 fără o asistență socială relevantă din partea statului.

Tudor Malai, comerciant

Ne-am dori să fie mai bun. Mai bun la salarii, la pensii, la prețuri… Noi și pe 2022 tot bun ni l-am dorit, fără război la granițele noastre, fără crize, fără scumpiri… Dar am avut ce am avut… Parcă aș vrea să cred că va fi mai bine. Dar nu am cum să cred. Cât va fi război în Ucraina, cred că noi nu avem cum trăi mai bine. Nu-s încrezut. Mă uit și eu înapoi, de pe poziția anilor mei de viață și văd că de la un an la altul e tot mai rău… Dar sunt și două lucruri bune care s-au întâmplat în 2022: unu – R. Moldova a fost ferită de ceea ce se întâmplă în Ucraina și doi – prin Maia Sandu, R. Moldova a devenit mai cunoscută și recunoscută, ca niciodată, în lume.

