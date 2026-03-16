Retragerea din organele statutare ale CSI, pe agenda ședinței Parlamentului din 20 martie. Moțiunea asupra politicilor Ministerului Muncii, amânată pentru aprilie

Parlamentul se va întruni vineri, 20 martie, în ședință plenară pentru a examina, în prima lectură, denunțarea Acordului de constituire, a Statutului Comunității Statelor Independente (CSI) și a Protocolului la Acordul de constituire a CSI.

Biroul permanent a decis reprogramarea pentru 2 aprilie a dezbaterii moțiunii simple asupra politicilor publice implementate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în domeniul politicii demografice, prevenirii și reducerii sărăciei și compensării costurilor la resursele energetice.

Tot în prima lectură va fi dezbătut proiectul de lege privind taxa pe valoare adăugată și accizele aplicate în localitățile din estul țării. Pe ordinea de zi se mai regăsesc inițiative legislative ce vizează lanțurile scurte de aprovizionare cu produse agroalimentare, elaborate de un grup de deputați din Fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate” și Fracțiunea „Democrația Acasă”. De asemenea, vor fi examinate modificările Legii cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat și documentul referitor la modul de asigurare tehnico-materială și alte aspecte legate de activitatea unor autorități administrative din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

În ședința plenară de vineri, deputații vor examina în prima lectură ratificarea unor tratate internaționale: Acordul cu Ucraina cu privire la cooperarea în domeniul repatrierii copiilor neînsoțiți la locul habitual de trai al acestora, semnat la Kiev la 10 februarie 2026, și Protocolul de amendare a Convenției pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, semnat la Strasbourg la 9 februarie 2023. Va fi examinat și proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind limitarea răspunderii pentru creanțe maritime și la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia.

Deputații vor mai discuta în lectura a doua proiectul de lege privind costurile expertizei judiciare și inițiativa legislativă care reglementează activitatea agenților imobiliari.

Ședința plenară de vineri, 20 martie, va începe la ora 11:00.