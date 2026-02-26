Scutirile fiscale aplicate regiunii transnistrene vor fi ELIMINATE treptat: „Încasările suplimentare la bugetul de stat vor fi folosite în beneficiul cetățenilor din raioanele de est”

Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au înregistrat un proiect de lege care „să corecteze inechitatea” și să elimine treptat scutirile fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană începând din anul 2000. Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru produse neesențiale sub aspect social, precum alcoolul, a transmis președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian.

La Agenția Servicii Publice sunt înregistrați aproape 2500 de agenți economici cu sediul în regiunea transnistreană. Astfel, la importul și comercializarea acestor produse se vor aplica TVA și accize, la fel cum se aplică în toată țara.

Implementarea integrală acestor măsuri va aduce la bugetul de stat venituri suplimentare estimate la aproximativ 3.3 miliarde de lei anual, a menționat Radu Marian.

„În plus, vom crea și un Fond de convergență, începând cu 1 august 2026, pentru ca încasările suplimentare să fie folosite în beneficiul cetățenilor din raioanele de est ale R. Moldova. Vrem ca locuitorii din regiunea transnistreană să facă parte din procesul de modernizare prin care trece R. Moldova, dar și să asigurăm echitate pentru oamenii de afaceri, la plata impozitelor și competitivitatea produselor”, a transmis Marian.

Doar în 2025, cetățenii R. Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare totală de peste 138 de milioane de lei, achitate din bugetul național al asigurărilor sociale de stat, adică cu peste 40% mai mult față de 2024. Peste 850 de tineri au beneficiat de locuri cu finanțare din bugetul de stat în instituțiile de învățământ de pe malul drept.

proiect de lege TVA si accize R. Moldova by Ziarul de Gardă

„Reintegrarea țării este un proces prioritar pe care îl realizăm etapizat, asigurând integrarea socială a locuitorilor din regiune, dar și aplicarea graduală a acelorași reguli”, a mai indicat deputatul.

În ianuarie 2024, mai mulți muncitori de la întreprinderile din regiunea transnistreană au fost aduși organizat la un post ilegal de control pentru a protesta împotriva introducerii taxelor vamale de către autoritățile constituționale. Potrivit noului cod vamal al R. Moldova, toți agenții economici, inclusiv cei din regiunea transnistreană, achită taxa vamală pe principii generale, ținând cont de preferințele acordate în conformitate cu Tratatele și Acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte.