VIDEO Inițiativă legislativă pentru sprijinirea producătorilor locali: acces mai ușor în magazine și promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare. „Această legea introduce niște reguli care vor schimba modul în care se face comerț”

Mai mulți deputați au elaborat un proiect de lege care ar urma să ajute producătorii locali care „se lovesc de un zid atunci când încercă să își vândă produsele în marele magazine sau către restaurante”. Totodată, cumpărătorii ar urma să poată identifica mai ușor locului în care se vând produse locale, fără mai mulți intermediari.

Președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a prezentat miercuri, 11 februarie, proiectul de lege cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare.

„Știm cu toții realitatea din teren. Avem producători foarte buni, au fost făcute multe investiții, inclusiv de către stat pentru susținerea producției, dar acești producători se lovesc de un zid atunci când încercă să își vândă produsele în marele magazine sau către restaurante. Astăzi facem un pas foarte important pentru a da jos acest zid prin legea cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare. Acest proiect de lege este un angajament electoral important al Partidului Acțiune și Solidaritate, asumat în alegerile parlamentare din septembrie, pe care începem să-l implementăm.

Un lanț scurt înseamnă că între cel care cultivă nuci sau produce brânză/cașcaval și masa consumatorului nu va exista mai mult decât singur intermediar. Drumul de la fermă la farfurie să fie cât mai scurt, produsele să fie cât mai proaspete, iar o pondere cât mai mare a acestor profituri să rămână în buzunarul producătorul și să nu se piardă pe drum, în comisioane inutile.

Această legea introduce niște reguli care vor schimba modul în care se face comerț în R. Moldova. În primul rând, vom putea avea transparență la raft. Marii comercianți vor fi obligați să aibă proceduri scrise și clare de selecție a furnizorilor. În al doilea rând, propunem prin lege o recunoaștere prin logou oficial, care va ajuta consumatorii să identifice imediat locurile unde se vând produse din lanțuri. Astfel, cetățeanul va ști exact că prin cumpărătura sa susține direct un producător cu lanț scurt de aprovizionare și care este mai aproape de locul în care acesta face cumpărăturile.

O altă prevedere care este în vigoare și în legea achizițiilor publice. Școlile, grădinițele și spitalele vor putea acorda punctaj suplimentar produselor care vin din lanțuri scurte, susținând astfel economia locală. Această prevedere este deja în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Proiectul definește pentru început regulile jocului, fundamentul, dar el va oferi statului baza legală pentru a interveni ulterior cu: programe de granturi și finanțare special dedicate celor din lanțurile scurte, în special pentru a încuraja o prezență mai bună la raft și un marketing mai eficient al producătorilor; finanțare pentru creșterea capacității de producție pentru cei cu lanț scurt de aprovizionare; investiții în depozite și logistică comună, astfel încât micii producătorii să se poată asocia și să livreze constant cantități mari către retail (…).

Această lege este compatibilă cu legislația UE, astfel de lege există deja în mai multe țări UE: Franța, Italia, România sau Cehia”, a declarat Radu Marian.