Guvernul a aprobat: R. Moldova inițiază procedura de retragerea din organele statutare ale CSI, prin denunțarea Acordurilor de constituire ale organizației

R. Moldova va iniția procedura de retragere din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI), prin denunțarea Acordurilor de constituire ale organizației, anunță miercuri, 11 martie, Guvernul.

Potrivit comunicatului, este vorba despre Acordul de constituire a CSI, semnat la Minsk la 8 decembrie 1991, Protocolul la acest Acord din 21 decembrie 1991, precum și Statutul CSI, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993.

„Decizia vine în contextul nerespectării de către Federația Rusă a valorilor și principiilor fundamentale ale Comunității, prin care statele recunosc și respectă reciproc integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor. Federația Rusă a încălcat cu regularitate aceste principii – actul de agresiune împotriva Georgiei, războiul brutal împotriva Ucrainei, ocuparea și anexarea teritoriilor acestor țări, staționarea ilegală a trupelor militare ruse pe teritoriul R. Moldova. Aceste acțiuni au subminat rolul CSI ca organizație menită să mențină pacea și stabilitatea în regiune”, a precizat Guvernul.

Conform Ministerului Afacerilor Externe, denunțarea acestor tratate fondatoare ale CSI nu presupune și nu condiționează încetarea participării R. Moldova la alte acorduri încheiate în cadrul CSI, care aduc beneficii concrete cetățenilor noștri și economiei naționale.

Astfel, R. Moldova va continua să aplice în relațiile cu statele membre CSI a tratatelor preponderent în domeniul comercial-economic, cum ar fi Acordul privind zona de liber schimb, atât timp cât acestea servesc intereselor economice ale țării.

Retragerea din organele statutare ale CSI va permite economisirea a 3,1 milioane de lei anual din bugetul de stat, bani care reprezintă contribuția de membru. În același timp, libera circulație a cetățenilor R. Moldova în statele CSI nu va fi afectată, fiind reglementată în mare parte prin acorduri bilaterale în vigoare.

Potrivit Legislativului, decizia reflectă noile orientări strategice și prioritățile R. Moldova drept stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.