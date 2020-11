PSRM, Partidul Șor și recenții plecați din Pro Moldova spun NU diasporei. Numărul buletinelor nu se mărește și nici 2 zile de vot nu se acceptă

Deputații socialiști, cei ai Partidului Șor și recenții plecați din Pro Moldov, care se declară drept neafiliați, au spus nu unui proiect de lege cu privire la modificarea Codului Electoral în vederea majorării numărului buletinelor de vot destinat secțiilor de votare deschise în străinătate de la 5.000 la 10.000, introducerea unui sistem electronic de vot și exprimarea dreptului constituțional timp de două zile consecutiv.

În cadrul ședinței de joi a Parlamentului, fracțiunea Platforma DA a propus introducerea pe ordinea de zi a subiectul privind modificarea Codului Electoral. Autorul proiectului, Vasile Năstase, a motivat necesitatea operării modificărilor și în contextul situației create în diaspora la alegerile prezidențiale.

„Ați văzut în această campanie prezidențială ce s-a întâmplat în diaspora, cum s-a votat acolo. Zeci de mii de oameni nu au reușit să voteze. Noi am înregistrat acest proiect la 26 mai 2020, este legat și de situația pandemică și esențialul este că propunem 2 zile de vot pentru diaspora. Am convenit și cu societatea civilă care a susținut proiectul. Am propus suplinirea buletinelor de vot de la 5000 la 10.000 pentru că ar fi 2 zile a câte 5.000 de buletine de vot”, a declarat Vasile Năstase.