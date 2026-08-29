PSRM cere eliminarea limbii române dintre condițiile pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) contestă la Curtea Constituțională obligativitatea cunoașterii limbii române pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei. Un grup de 11 deputați socialiști solicită declararea neconstituțională a acestei prevederi și eliminarea ei din Codul electoral. Despre acest lucru a anunțat președintele partidului, Igor Dodon.

Liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat că formațiunea a depus o sesizare la Curtea Constituțională, argumentând că noua condiție ar restrânge dreptul cetățenilor de a candida la funcția de guvernator al autonomiei.

„Considerăm că această prevedere limitează dreptul de a fi ales și contravine Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, care stabilește condițiile pentru candidatura la funcția de bașcan și prevede cunoașterea limbii găgăuze, dar nu și a limbii române”, a declarat Dodon.

Modificările introduse la Codul electoral stabilesc că la funcția de bașcan pot pretinde cetățenii cu drept de vot care au împlinit vârsta de 35 de ani, au locuit în Găgăuzia cel puțin zece ani și cunosc atât limba găgăuză, cât și limba română. PSRM cere Curții să verifice constituționalitatea prevederii referitoare la cunoașterea limbii române.

Potrivit PSRM, faptul că legea specială nu menționează obligativitatea cunoașterii limbii române înseamnă că o asemenea cerință nu putea fi introdusă exclusiv prin modificarea Codului electoral.

„Solicităm recunoașterea acestei inovații ca fiind neconstituțională și eliminarea ei din Codul Electoral”, se arată în postarea scrisă de Igor Dodon.

Sesizarea a fost semnată de 11 deputați PSRM: Igor Dodon, Grigorii Uzun, Ala Ursu-Antoci, Alla Pilipețcaia, Alla Darovannaia, Marcel Cenușa, Pavel Voicu, Bogdat Țîrdea, Grigore Novac, Vlad Batrîncea și Vladimir Odnostalco.