Președintele Comitetului Militar al NATO, în vizită oficială la Chișinău

O delegație condusă de amiralul Robert Bauer, președintele Comitetului Militar al Alianței Nord Atlantice (NATO), efectuează o vizită oficială la Chișinău, în perioada 15-17 mai, informează într-un comunicat Ministerul Apărării.

În contextul vizitei, amiralul Bauer va avea întrevederi de lucru cu conducerea Ministerului Apărării și Marele Stat Major al Armatei Naționale, oficiali din cadrul instituțiilor de stat, precum și cu reprezentanții Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică, potrivit sursei citate.

Marți, 16 mai, comandatul Armatei Naționale, generalul de brigadă Eduard Ohladciuc, și președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Robert Bauer, vor susține declarații de presă.

În cazul în care autoritățile de la Chișinău vor solicita asistență în domeniul securității, Alianța Tratatului Atlanticului de Nord va examina această posibilitate în cadrul parteneriatului deja existent. Declarația a fost făcută la mijlocul lunii aprilie de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, în cadrul unei emisiuni.

„A fi neutru nu înseamnă a fi slab militar. În ultima perioadă aceste solicitări au fost făcute în mod concret și încercăm să răspundem la fel concret solicitărilor legitime ale prietenilor noștri de la Chișinău, lucru de care R. Moldova are nevoie. Că are nevoie de un sistem de apărare anti-aeriană, că are nevoie de un sistem anti-drone, că are nevoie de protecție cibernetică, lucruri evidente. Și este absolut legitim ca R. Moldova să obțină astfel de instrumente pentru protecția teritoriului și a populației sale”, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, pentru Moldova 1.