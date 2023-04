Autoritățile de la Chișinău au solicitat asistență din partea NATO în domeniul securității, afirmă secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană

În cazul în care autoritățile de la Chișinău vor solicita asistență în domeniul securității, Alianța Tratatului Atlanticului de Nord va examina această posibilitate în cadrul parteneriatului deja existent. Declarația a fost făcută de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, în cadrul emisiunii „În context”, de la postul public de televiziune.

„A fi neutru nu înseamnă a fi slab militar. În ultima perioadă aceste solicitări au fost făcute în mod concret și încercăm să răspundem la fel concret solicitărilor legitime ale prietenilor noștri de la Chișinău, lucru de care R. Moldova are nevoie. Că are nevoie de un sistem de apărare anti-aeriană, că are nevoie de un sistem anti-drone, că are nevoie de protecție cibernetică, lucruri evidente. Și este absolut legitim ca R. Moldova să obțină astfel de instrumente pentru protecția teritoriului și a populației sale”, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, pentru Moldova 1.