Președinta Parlamentului European, despre R. Moldova: „Este uimitor că o ţară atât de mică, de vulnerabilă, este atât de puternică”

Preşedinta Parlamentului European (PE) Roberta Metsola a afirmat că Uniunea Europeană îi va sprijini pe ucraineni atâta timp cât este nevoie, în condiţiile în care poporul ucrainean luptă pentru drepturile, libertăţile şi valorile europene. Despre R. Moldova, Metsola a spus că este impresionată cum o ţară atât de mică poate fi atât de puternică, scrie News.ro.

Preşedinta PE a mai spus că discuţiile din perioada următoare trebuie să fie axate nu numai pe reformele pe care Ucraina le are de îndeplinit pentru a adera la UE, dar şi pe procesul de reconstruire a statului, precum şi fondurile care pot fi folosite în acest scop.

„Am semnat un memorandum de înţelegere cu Parlamentul ucrainean, ne-am împrietenit foarte bine cu colegii ucraineni, indiferent că sunt membri ai Parlamentului, actori din societatea civilă, angajaţi în domeniul sanitar care sunt uimitori. Există un set de recomandări, care trebuie să intre în aplicare înainte de a începe cadrul de negocieri cu Ucraina, dar asta pentru că Parlamentul European şi restul instituţiilor au insistat şi au fost de acord ca Ucraina şi R. Moldova să devină ţări candidate, în martie 2022. Alte instituţii au răspuns – «Prea devreme». După două luni toată lumea era de acord. Meritele aparţin Parlamentului European, iar membrii PE din România au fost extraordinari în această privinţă. Trebuie să vedem cum putem avea o pace cu răspundere, cum putem reconstrui Ucraina, ce fonduri se pot folosi, ce active ale agresorului pot fi folosite pentru a ne asigura că nu se mai întâmplă asta. Apoi trebuie făcute reforme interne; sistemul judiciar”, a mai precizat Roberta Metsola, la evenimentul de miercuri de la Opera Naţională din Bucureşti, conform sursei citate.

Oficialul european a declarat că este impresionată de faptul că R. Moldova este atât de „mică, vulnerabilă, însă atât de puternică”.

„Ca preşedintă a Parlamentului European, am fost la Chişinău de Ziua Europei, unde am participat la o demonstraţie. Aveam 60 000 de steaguri ale Uniunii în faţă. Nu îmi venea să cred. Este uimitor că o ţară atât de mică, de vulnerabilă, este atât de puternică. România a făcut lucruri uimitoare cu R. Moldova, cum i-aţi ajutat. Sunteţi cei mai puternici avocaţi ai Moldovei să devină stat membru UE. Sunt impresionată de R. Moldova, sunt bucuroasă. Mă simt privilegiată că am putut merge acolo de mai multe ori, iar conducerea ţării este fantastică”, a subliniat Metsola.

Roberta Metsola este prezentă la Bucureşti, pentru a participa la Congresul Partidului Popular European, care se desfăşoară miercuri şi joi la Romexpo. Ea a avut întrevederi cu preşedintele Klaus Ionannis, premierul Marcel Ciolacu, cât şi preşedintele Senatului Nicolae Ciucă.

Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a ajuns în seara zilei de sâmbătă, 20 mai, la Chișinău. Oficiala a fost invitata președintei Maia Sandu și ulterior, duminică, a ținut un discurs la Adunarea Națională „Moldova Europeană”. Înainte de a participa la eveniment, președinta Parlamentului European a acordat un interviu pentru ZdG, în care a vorbit despre drumul R. Moldova spre Uniunea Europeană.