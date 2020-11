Pavel Filip: „Pentru PSRM e mai important statutul limbii ruse decât lipsa paturilor în spitale și rata uriașă de infectări cu COVID-19”

Liderul democraților, Pavel Filip, susține că „pentru PSRM e mai important statutul limbii ruse decât lipsa paturilor în spitale și rata uriașă de infectări cu COVID-19”. Reacția vine după ce propunerea fracțiunii PDM de a include pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi a Parlamentului o hotărâre cu privire la crearea Comisiei speciale pentru identificarea măsurilor urgențe privind depăşirea crizei sanitare provocată de COVID-19 nu a fost susținută.

În argumentarea proiectului democraților se arată că Republica Moldova a depăşit ieri pragul de 100 de mii de infectări cu COVID-19, fiind înregistrate peste 1600 de cazuri noi.

„Republica Moldova este ţara cu cel mai mare număr de teste pozitive din Europa. Paturi libere în spitale nu mai sunt, iar Guvernul nu are capacitate să gestioneze această criză. În aceste condiţii se impun măsuri urgente din partea legislativului”, se arată în descrierea proiectului.

Propunerea PDM însă nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi inclusă în ordinea de zi a legislativului.

Potrivit liderului democrat, pentru PSRM e mai important statutul limbii ruse decât lipsa paturilor în spitale şi rata uriaşă de infectări cu COVID-19.

„Pentru PSRM e mai important statutul limbii ruse decât lipsa paturilor în spitale și rata uriașă de infectări cu COVID-19. Republica Moldova are cea mai mare rată de teste pozitive din toată Europa. Am ajuns la 100 de mii de cazuri, 1600 zilnic. Totuși, fracțiunea socialiștilor nu a susținut astăzi crearea unei comisii speciale care să identifice măsuri urgente de combatere a acestui virus și de depășire a crizei sanitare, așa cum am propus. Între timp, Parlamentul creează alte 7 comisii, la alte teme, numai nu la cel mai urgent subiect din țară”, spune Pavel Filip.