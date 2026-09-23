Parlamentul va examina modificări la Legea cu privire la Curtea Constituțională și proiecte privind încălzirea centralizată din Chișinău și Bălți

Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din 24 septembrie. Deputații urmează să examineze 17 proiecte de lege, dintre care opt sunt marcate cu sigla Uniunii Europene.

Printre proiectele care urmează să fie examinate în lectura a doua se numără cel privind combaterea procedurilor judiciare abuzive împotriva mobilizării publice, precum și proiectul de modificare a Legii cu privire la Curtea Constituțională.

În lectura a doua vor fi examinate proiectele privind reglementarea exercitării profesiilor medico-sanitare și farmaceutice, caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și decontare a instrumentelor financiare, precum și liberalizarea parțială a reglementării valutare.

În prima lectură, deputații vor examina mai multe proiecte din domeniul energetic, inclusiv cele privind modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din municipiile Chișinău și Bălți, comunitățile de energie, dezvoltarea producției de energie din surse regenerabile și dezvoltarea pieței biocarburanților.

Pe agenda Parlamentului se regăsește și proiectul de ratificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind construirea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic.

În prima lectură urmează să fie examinate și proiecte referitoare la independența Băncii Naționale a Moldovei, reabilitarea victimelor infracțiunilor, apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, integrarea străinilor în Republica Moldova, controlul tutunului, dezvoltarea sistemului de asistență socială, digitalizarea serviciilor sociale și dezvoltarea profesională a personalului.