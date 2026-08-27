GALERIE FOTO Maia Sandu, după parada militară dedicată celor 35 de ani de independență: „A arătat cât de mult s-au modernizat în ultimii ani instituțiile care au misiunea de a ne proteja”

„Evenimentul a arătat cât de mult s-au modernizat în ultimii ani instituțiile care au misiunea de a ne proteja”, a declarat președinta Maia Sandu despre parada militară dedicată celor 35 de ani de independență a R. Moldova, la care a participat alături de președintele României, Nicușor Dan.

„Avem oameni tot mai bine pregătiți, echipamente moderne și structuri care s-au desprins de vechile standarde sovietice, fiind acum capabile să coopereze cu colegii din statele europene. Putem să ne mândrim cu cei care au grijă să fim în siguranță. O Moldovă pașnică are nevoie de o Moldovă capabilă să-și apere pacea. De aceea, continuăm să investim în securitate și să ne întărim parteneriatele. Mă bucur că ne-au fost astăzi alături militari din state prietene — Cehia, Franța, Germania, Italia, Lituania, Polonia, România, Statele Unite ale Americii, Ucraina. Prezența lor ne-a amintit că suntem mai puternici atunci când nu suntem singuri”, a scris șefa statului pe rețelele de socializare.

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Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea Independenței. Cu această ocazie, în Piața Marii Adunări Naționale a avut loc parada militară, la care au defilat peste 2000 de militari și reprezentanți ai instituțiilor din sistemul național de securitate și apărare, 150 de veterani, militari din statele partenere și peste 100 de unități de tehnică militară și specială.

La eveniment au participat președinta Republicii Moldova, comandant suprem al Forțelor Armate, Maia Sandu, președintele României, Nicușor Dan, președintele Parlamentului, Igor Grosu, prim-ministrul Vasile Tofan, ministrul Apărării Anatolie Nosatîi, ministra Afacerilor Interne Daniella Misail-Nichitin, directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS) Alexandru Musteața, membri ai Guvernului, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanți ai corpului diplomatic, invitați oficiali și peste 7 mii de cetățeni, conform unui comunicat de presă emis de Executiv.

Parada a fost deschisă de cei 150 de veterani ai războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Componenta pedestră a paradei a fost condusă de generalul de brigadă Ion Ojog, locțiitorul comandantului Armatei Naționale, responsabil de domeniul operații și instruire.

În centrul capitalei au defilat formațiuni ale Ministerului Apărării și Statului Major al Apărării, Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Colegiului Militar „Alexandru cel Bun”, Brigăzii 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”, Regimentului de Stat Major „General de brigadă Nicolae Petrica”, Batalionului cu Destinație Specială „Fulger” al Armatei Naționale și Batalionului 22 de menținere a păcii „Căști Albastre”.

Au participat, de asemenea, formațiuni ale Academiei de poliție „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”, Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului General de Carabinieri, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Detașamentului cu Destinație Specială „ALFA” al Serviciului de Informații și Securitate, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Administrației Naționale a Penitenciarelor și Detașamentului cu Destinație Specială „Pantera”.

Alături de militarii moldoveni a participat Garda de Onoare și grupe port-drapel din România, Ucraina, Lituania, Germania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii – „prezența acestora reflectând cooperarea Republicii Moldova cu statele partenere”.

În cadrul paradei a defilat și o coloană formată din peste 100 de unități de tehnică militară și specială din dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Au fost prezentate sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian, drone pentru cercetare și supraveghere, vehicule blindate și cu destinație specială, ambulanțe militare și tehnică de intervenție și logistică.

Manifestări dedicate Zilei Independenței au avut loc și în alte regiuni ale țării. Militarii Armatei Naționale din garnizoanele Bălți, Cahul și Căușeni au participat, alături de autoritățile publice locale, veterani și reprezentanți ai structurilor de forță, la activitățile festive organizate cu prilejul Zilei Independenței.

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, prin adoptarea Declarației de Independență.