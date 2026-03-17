ULTIMA ORĂ Ambasadorul desemnat al Federației Ruse, convocat la MAE pentru atacul care a provocat scurgeri de produse petroliere în Nistru

Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova l-a convocat în dimineața zilei de marți, 17 martie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Ozerov. Acesta a fost chemat pentru a-i fi transmisă nota de protest al autorităților moldovenești în legătură cu atacul Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic „Novodnestrovsk” din Ucraina, din 7 martie.

„Republica Moldova condamnă ferm acest atac, care a provocat scurgeri de produse petroliere în fluviul Nistru, generând riscuri majore pentru mediul înconjurător și securitatea alimentării cu apă a Republicii Moldova. Fluviul Nistru asigură apa pentru aproximativ 80% din populația țării și pentru 98% din municipiul Chișinău. Ministerul Afacerilor Externe subliniază că astfel de acțiuni cu impact transfrontalier major pun în pericol mediul, securitatea alimentării cu apă și sănătatea cetățenilor Republicii Moldova și nu pot fi acceptate”, se arată în comunicatul de presă emis de MAE.

În noaptea dinainte, un aparat de zbor necunoscut, care ar fi fost asemănător unei drone de tip Shahed, a fost observat de polițiștii de frontieră în zona Sectorului Poliției de Frontieră Olănești.