Autoritatea Aeronautică Civilă a anunțat că drona care a survolat spațiul aerian al R. Moldova a fost monitorizată continuu pe întreaga durată a zborului

Autoritatea Aeronautică Civilă a venit cu precizări în cazul dronei rusești care a survolat ieri, 13 mai, spațiul aerian al R. Moldova.

Instituția informează că pe întreaga perioadă — din momentul detectării radar de către serviciul operativ al Ministerului Apărării și până la ieșirea acesteia din spațiul aerian al Republicii Moldova — traiectul și altitudinea de zbor ale dronei au fost monitorizate continuu de către Serviciul Operativ al Ministerului Apărării.

„Informațiile respective au fost transmise în timp real către Serviciul de Trafic Aerian din cadrul Î.S MOLDATSA, prin linia de comunicare stabilită și activată imediat, conform prevederilor acordului de colaborare încheiat între părți în acest sens. Monitorizarea continuă a traiectului de zbor al dronei, precum și comunicarea și coordonarea acțiunilor între instituțiile responsabile, în timp real, au permis aplicarea flexibilă a restricțiilor în spațiul aerian național, oferind astfel controlorilor de trafic aerian posibilitatea de a asigura continuitatea operațiunilor la un nivel acceptabil de siguranță a zborurilor”, se arată în comunicat.

În context, ieri, 13 mai, la ora 16:05, drona rusească a fost văzută de localnici deasupra orașului Bălți, aceasta deplasându-se pe traiectoria de zbor în direcția raionului Ungheni.

„Ulterior, la ora 16:19, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, raionul Hîncești, iar la 16:23 – în aproprierea localității Cărpineni, raionul Hîncești, menținând direcția către zona de sud a țării”, a comunicat Ministerul Apărării.

Conform Ministerului Apărării, la ora 16:55, drona a reapărut pe radare în zona localității Colibași, raionul Cahul, iar la 16:58 – a traversat s. Cîșlița Prut, r. Cahul, ulterior dispărând de pe radar în zona Giurgiulești.