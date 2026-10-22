LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Este prezentat proiectul care prevede modificarea criteriilor de clasificarea a IMM-urilor prin majorarea cifrei de afaceri de la 25 la 50 de milioane de euro

Astăzi, 22 octombrie, are loc ședința plenară a Parlamentului. Deputații vor examina în lectura a doua proiecte de lege ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală, cumularea pensiei de dizabilitate cu pensia de urmaș, precum și declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de modernizare a sistemelor colective de alimentare cu energie termică în municipiile Chișinău și Bălți.

De asemenea, vor fi supuse dezbaterilor inițiativele legislative privind obligația platformelor de taxi de a procesa plățile prin intermediul instituțiilor financiare licențiate în Republica Moldova, extinderea accesului la informațiile cadastrale și reglementarea procedurii de reparcelare a terenurilor.

UPDATE 10:48 Natalia Selevestru, secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, prezintă în prima lectură proiectul de lege privind armonizarea cadrului normativ privind IMM-urile (întreprinderi mici și mijlocii, n. red.).

Natalia Selevestru, secretară de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării/ Captură de ecran Parlament

Proiectul prevede modificarea criteriilor de clasificarea a IMM-urilor prin majorarea cifrei de afaceri de la 25 la 50 de milioane de euro, și a plafonului activelor deținute de la 21,5 la 43 de milioane de euro. Aplicarea noilor praguri financiare și a metodologiei armonizate cu standardele europene ar permite includerea a încă 147 de întreprinderi în categoria IMM-urilor.

Totodată, proiectul propune reglementarea în legislație a categoriei întreprinderilor mici cu capitalizare medie (small mid-caps). În prezent, cadrul normativ de clasificare prevede doar categoriile microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii. Întreprinderile care depășesc pragurile aplicabile sunt încadrate direct în categoria întreprinderilor mari, fără a exista o categorie intermediară. Această situație poate limita stimulentele pentru extinderea activității și realizarea de noi investiții, afectând potențialul de creștere și consolidare a competitivității întreprinderilor, a scris anterior Parlamentul.

UPDATE 10:39 Deputatul Serghiei Ivanov a cerut audierea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder în contextul expirării autorizației de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească de la Rîbnița. Inițiativa a întrunit 32 de voturi.

ZdG a scris că fără autorizație, întreprinderea nu ar mai avea dreptul să exporte și să importe deșeuri metalice. Serviciul Vamal a confirmat că dacă actul nu este prelungit sau nu va fi obținut un alt act permisiv, nu va autoriza operațiuni vamale pentru Uzina de la Rîbnița. Detalii AICI.

UPDATE 10:37 Partidul Socialiștilor a solicitat audierea lui directorului Centrului Național de Management al Crizelor, Sergiu Diaconu, în contextul lansării Programului „Moldova Pregătită”. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Anterior, mai multe „narațiuni maligne” prin care s-a urmărit inocularea ideilor că „statul renunță la cetățeni” au fost depistate de către Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (StratCom), după anunțul autorităților privind programul „Moldova Pregătită”, care va instrui cetățenii să gestioneze situații de criză. Detalii AICI.

UPDATE 10:30 Deputatul Grigore a solicitat audierea ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, cu privire la modificările cadrului normativ ce țin de finanțarea sportului de performanță de la bugetul de stat. Inițiativa a întrunit 31 de voturi.

UPDATE 10:21 Deputatul Bogdan Țîrdea a solicitat audierea ministrului Afacerilor Externe în legătură cu cei patru grăniceri ucraineni care au traversat ilegale frontiera R. Moldova. Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. Detalii despre cele două incidente puteți citi AICI.

UPDATE 10:16 În debutul ședinței și-au înregistrat prezența 91 de deputați.

În prima lectură vor fi examinate inițiativele legislative privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene de transport a energiei electrice Strășeni – Gutinaș; stabilirea unor reguli clare pentru organizarea traficului, dezvoltarea transportului public, amenajarea parcărilor cu plată și gestionarea vehiculelor abandonate; modificarea cadrului legal referitor la constituirea Cabinetului primarului municipiului Bălți. Un alt proiect de lege prevede acordarea unor facilități fiscale și vamale pentru importul unui lot de instrumente muzicale destinate Colecției naționale de instrumente muzicale a Republicii Moldova.

Două dintre proiectele incluse pe ordinea de zi urmăresc armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Acestea vizează promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și armonizarea criteriilor de clasificare a IMM-urilor, instituirea unor mecanisme avansate de sprijin a competitivității la export și de facilitare a accesului la finanțare.