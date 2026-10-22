Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, nu exclude expulzarea ambasadorului agreat al Rusiei, dacă incidentele cu drone și rachete vor continua

R. Moldova ar putea expulza ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, dacă incidentele care implică survolarea ilegală a spațiului aerian național de către drone și rachete rusești vor continua să pună în pericol securitatea țării. Declarația a fost făcută de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea TV.

Potrivit șefului diplomației moldovenești, autoritățile analizează mai multe opțiuni de răspuns, însă trebuie să ia în calcul și posibilele măsuri de retorsiune din partea Moscovei.

Popșoi a avertizat că Rusia ar putea răspunde unei eventuale expulzări a ambasadorului său prin măsuri diplomatice care să depășească principiul reciprocității.

„Mecanismul de răspuns îl alege țara care oferă acest răspuns. Și s-ar putea să nu se limiteze la expulzarea ambasadorului nostru și la răspuns în oglindă diplomatic. Natura acestui răspuns e la îndemâna inventivității părții respective. Și nu știu dacă vrem să încercăm această inventivitate”, a declarat ministrul.

Totodată, oficialul a precizat că autoritățile de la Chișinău nu exclud măsuri diplomatice mai ferme, dacă incidentele care afectează securitatea națională și liniștea cetățenilor vor continua.

„Dacă lucrurile vor continua pe un făgaș distructiv, care pune în dificultate securitatea națională și liniștea cetățenilor noștri, va trebui să examinăm și alte măsuri. Nu excludem expulzarea ambasadorului agreat”, a afirmat Mihai Popșoi.

Patru cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova au fost înregistrate în noaptea de 15 spre 16 octombrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei, anunța anterior Ministerul Apărării.