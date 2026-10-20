Uzina Metalurgică Moldovenească de la Rîbnița, fără drept de import și de export. Autorizația de mediu care expiră astăzi nu a fost prelungită din oficiu

Autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească de la Rîbnița care expiră marți, 20 octombrie, nu a fost prelungită din oficiu, iar fără aceasta nu ar mai avea dreptul să exporte și să importe deșeuri metalice, după această dată. Declarația a fost făcută pentru Ziarul de Gardă de către Nicu Belitei, directorul Agenției de Mediu (AM). Serviciul Vamal a confirmat că dacă actul nu este prelungit sau nu va fi obținut un alt act permisiv, nu va autoriza operațiuni vamale pentru Uzina de la Rîbnița.

„După 20 octombrie, neavând autorizație valabilă, ei nu pot să exporte și să importe”, a precizat Belitei. El a făcut trimitere la normele legale naționale. „Orice import sau export de deșeuri are loc între doi operator autorizați. Dacă măcar unul dintre ei nu este autorizat, nu se permite importul sau exportul”, potrivit lui Nicu Belitei.

„Nu pot să spun că nu vor putea funcționa. De-ar avea o piață de desfacere și nu ar avea nevoie de niciun import și niciun export, fizic, ei nu sunt obligați la ora 24:00 să pun lacăt la ușă, dar la ei se blochează activitatea pe partea de import și de export. Serviciul Vamal nu ar trebui să le permită”, a subliniat directorul Agenției de Mediu.

Solicitat de Ziarul de Gardă, Serviciul Vamal a informat că în contextul în care actul permisiv pentru Uzina Metalurgică de la Rîbnița este valabil până astăzi, 20 octombrie, „în lipsa prelungirii acestuia sau a unui nou act permisiv valabil, nu va autoriza operațiunile vamale pentru care deținerea unui asemenea act constituie o condiție legală obligatorie”.

„Serviciul Vamal autorizează operațiunile vamale cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de legislație. În cazurile în care efectuarea acestora este condiționată de prezentarea unor acte permisive, documentele respective trebuie să fie valabile.

În cazul operatorului economic la care faceți referire, potrivit informațiilor deținute de Serviciul Vamal, actul permisiv vizat este valabil până astăzi, 20 octombrie 2026. După expirarea termenului de valabilitate, în lipsa prelungirii acestuia sau a unui nou act permisiv valabil, Serviciul Vamal nu va autoriza operațiunile vamale pentru care deținerea unui asemenea act constituie o condiție legală obligatorie.

Eliberarea sau prelungirea actelor permisive ține de competența autorității emitente. Serviciul Vamal acționează strict în limitele atribuțiilor sale și cu respectarea cadrului legal, verificând îndeplinirea condițiilor aplicabile fiecărei operațiuni vamale”, se arată în răspunsul Serviciului Vamal pentru ZdG.

Uzina Metalurgică de la Rîbnița, cunoscută și ca MMZ, importa deșeuri metalice din România, după cum au arătat mai multe investigații jurnalistice. Uzina avea două autorizații de mediu eliberate de autoritățile de la Chișinău: Autorizația pentru gestionarea deșeurilor, cu termenul de valabilitate până la 20 octombrie 2026, și Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe, cu termenul de valabilitate până la 20 octombrie 2029. Termenul acestora a fost prelungit din oficiu anul trecut, după cum a informat anterior Agenția de Mediu, la solicitarea ZdG. Uzina de la Rîbnița nu poate face importuri și nici exporturi dacă a rămas fără cel puțin una dintre aceste autorizații și trebuie să obțină o autorizație integrată de mediu, a explicat Nicu Belitei.

Întrebat dacă până la eliberarea unei autorizații integrate pentru Uzina de la Rîbnița va fi din nou prelungită din oficiu autorizația care a expirat, directorul Agenției de Mediu a spus că nu a fost depusă nicio cerere în acest sens, dar și că nu ar mai fi posibilă o nouă prelungire din oficiu.

„Un principiu de bază pentru eliberarea autorizației integrate de mediu este un control fizic la fața locului al Inspectoratului, pentru a verifica dacă tot ce este indicat în raportul de referință este corect și conform. Fără controlul Inspectoratului nu poți elibera autorizația. Scopul autorizației integrate de mediu este să înlocuiască mai multe autorizații pentru instalațiile care sunt mai complexe”, a explicat directorul Agenției de Mediu.

Nicu Belitei, directorul Agenției de Mediu. Foto: Facebook/Nicu Belitei

Potrivit lui Nicu Belitei, pentru eliberarea autorizației integrate de mediu trebuie ca Inspectoratul pentru Protecția Mediului să efectueze un control fizic la fața locului, fapt care a fost împiedicat până acum de uzină.

„Nu poate să fie luată nicio decizie (în privința autorizației, n.r.) din simplul motiv că la moment eu nu am răspunsul de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) privind controlul și verificarea raportului de referință pe care ei l-au dispus. Inspectoratul a fost anterior la uzină, anul trecut, în septembrie sau octombrie, și a făcut un control, dar nu au acceptat raportul, din motiv că fișele de securitate nu erau traduse în limba de stat, în limba română. Au menționat în procesul-verbal de control și în anexa pe care trebuie să o completeze cu datele de securitate a substanțelor chimice că sunt păstrate în vrac și nu sunt traduse în limba română. Uzina a fost informată. Peste un timp, ne-au înștiințat că s-au conformat, că au tradus fișele. IPM a încercat să se ducă repetat cu control, dar nu li s-a permis. După ce am venit eu în funcție, în luna aprilie sau mai, am suspendat termenul de examinare a raportului de referință până la obținerea unui răspuns de la IMP, ca să nu iasă că eu tergiversez. Ne-au informat (cei de la MMZ, n.r.) că IPM poate veni, are liberă circulație. Și atât. Bănuiesc că nu a fost făcut încă un control”, a declarat Belitei.

El a explicat că, în contextul adoptării Legii privind emisiile industriale, ce a instituit autorizația integrată de mediu, au fost prelungite din oficiu toate autorizațiile care erau valabile la data intrării în vigoare a legii. Norma a intrat în vigoare în octombrie 2024. Autorizația integrată de mediu se eliberează pentru un termen de 12 ani.