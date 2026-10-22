„R. Moldova a înregistrat progrese remarcabile în procesul de aderare”, declară ambasadoarea UE, Iwona Piorko

R. Moldova a deschis patru dintre cele șase clustere de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană în decurs de patru-cinci luni, înregistrând progrese importante în procesul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko, în cadrul emisiunii „Noi și Europa. Calea spre Aderare”, de la Radio Moldova.

Potrivit diplomatei, negocierile vizează în prezent 24 dintre cele 33 de capitole ale acquis-ului comunitar, iar ritmul înregistrat de autoritățile de la Chișinău este apreciat de Uniunea Europeană.

„În doar patru-cinci luni, Republica Moldova a deschis patru dintre cele șase clustere de negociere. Acest lucru reprezintă un progres foarte mare, mai ales că aceste clustere conțin numeroase capitole”, a declarat Iwona Piórko.

Ambasadoarea a menționat că UE urmărește atent evoluția negocierilor și speră ca cele două clustere rămase să fie deschise în cel mai scurt timp.

„Noi luăm foarte în serios extinderea, ritmul și progresul pe care îl înregistrați. Sperăm că cele două clustere rămase vor fi deschise cât mai curând posibil”, a afirmat diplomata.

Piórko a subliniat că pregătirile pentru extinderea Uniunii Europene presupun eforturi atât din partea statelor candidate, cât și din partea instituțiilor europene. În acest context, Comisia Europeană a prezentat propuneri privind adaptarea instituțiilor UE la viitoarele extinderi.

Potrivit ambasadoarei, experiența extinderilor anterioare a determinat Uniunea Europeană să acorde o atenție sporită garanțiilor privind funcționarea instituțiilor democratice și respectarea statului de drept după aderare. Printre aspectele analizate se numără și garanțiile instituționale, alături de cele din domenii precum economia, piața internă și justiția.

Republica Moldova a deschis oficial primele două clustere de negociere în vara anului 2026, iar alte două au fost deschise la 13 octombrie, în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale al UE, desfășurate la Luxemburg. În total, sunt deschise 17 dintre cele 33 de capitole de negociere, în timp ce negocierile se desfășoară pentru 24 de capitole.

„Cred că se va găsi o soluție creativă, așa cum s-a găsit și până acum”

„Noi totuși suntem optimiști și eu cred că la sfârșitul acestui an, atunci când va avea loc ședința Consiliului European și unde se va lua decizia pe avansare se va găsi o soluție creativă, așa cum s-a găsit și până acum și o să mergem în continuare înainte”, a comentat vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, anunțul că Ungaria a blocat următoarea etapă din procesul de aderare a Moldovei și Ucrainei la UE, deși cerințele lor anterioare fuseseră îndeplinite.

Întrebată dacă „statul maghiar are ceva cu noi sau din prisma faptului că mergem la împreună cu Ucraina (în procesul de aderare la UE, n. red.)?”, Doina Gherman a răspuns că este „mai greu de spus”.

Ce sunt clusterele și capitolele de negociere în procesul de aderare la UE

R. Moldova se află în plin proces de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, un parcurs complex structurat pe etape, capitole și clustere de negociere.

În procesul de aderare la UE, legislația și standardele europene sunt împărțite în capitole de negociere. Fiecare capitol acoperă un domeniu specific, precum justiția, economia, energia, agricultura sau mediul.

În total, procesul include 33 de capitole de negociere, iar fiecare dintre ele trebuie „aliniat” la regulile Uniunii Europene înainte ca o țară să poată deveni stat membru.

Pentru a face procesul mai organizat și mai eficient, Uniunea Europeană a introdus în 2020 conceptul de clustere de negociere.

Un cluster este un grup de mai multe capitole de negociere reunite pe domenii mari. În loc ca fiecare capitol să fie negociat separat, acestea sunt analizate împreună, pe teme comune.

Există 6 clustere principale, care acoperă:

valorile fundamentale și statul de drept; piața internă; competitivitate și creștere economică; agenda verde și infrastructură; agricultură și resurse; relații externe.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.