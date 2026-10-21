StratCom despre Programul „Moldova Pregătită”: Cum a fost denaturată o campanie și amplificat un zvon

Mai multe „narațiuni maligne” prin care s-a urmărit inocularea ideilor că „statul renunță la cetățeni” au fost depistate de către Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (StratCom), după anunțul autorităților privind programul „Moldova Pregătită”, care va instrui cetățenii să gestioneze situații de criză.

Potrivit sursei citate, printre narațiuni se numără: pregătirea civilă dovedește că urmează războiul; autoritățile vor întrerupe serviciile pentru un experiment; banii ar merge spre apărare și privilegii, ci nu spre nevoile zilnice.

StratCom scrie că analiza postărilor publice din perioada 9 – 19 octombrie arată că mesajele au mutat discuția de la utilitatea protecției civile spre presupuse intenții ascunse, exploatând neîncrederea în instituții, dificultățile economice și teama de război.

Cum s-a produs transformarea, potrivit StratCom:

9 octombrie: relatările inițiale au explicat recomandările, dar în aceeași seară au apărut mesaje potrivit cărora statul lasă cetățenii să se descurce singuri. Recomandarea privind rezervele unei gospodării pentru primele 72 de ore a fost astfel transformată într-o acuzație că autoritățile renunță la responsabilitățile lor.

10–11 octombrie: un text distribuit pe Telegram a legat campania 72 de ore de armată, producția de drone și presupusa renunțare la neutralitate. După aproximativ nouă minute de la prima postare, a apărut o reformulare pe un alt canal. Au urmat reproduceri ale textului, unele cu titluri mai categorice: ceea ce fusese prezentat ca interpretare devenea afirmație despre pierderea neutralității, fără dovezi suplimentare.

Din 12 octombrie: materiale video în română și rusă au reunit aceleași cifre despre cheltuielile pentru apărare, informații despre adăposturi și opinii despre riscul de război. Abundența informației, asigurată prin repetiție, putea crea impresia unei confirmări – apare în mai multe locuri, deci e adevărat.

17 octombrie: un mesaj despre „72 de ore de testare și simulare” fără servicii a circulat pe Telegram și Facebook, susținut de voci cu profil public, și a fost preluat de alte canale; solicitările de explicații i-au crescut vizibilitatea, fără dovezi privind existența unui asemenea plan;

Ulterior, unele precizări au fost însoțite de sugestia că deconectările ar putea totuși avea loc, iar altele au respins explicit zvonul.

„Ce trebuie să știți pentru a deveni mai rezistenți din punct de vedere informațional? Mai multe canale care repetă aceeași afirmație nu reprezintă o confirmare a acesteia. Înainte de a reacționa sau de a distribui un mesaj, verificați sursa inițială: ce spune exact, ce dovezi prezintă, vezi ce au modificat cei care o redistribuie”, se recomandă în comunicat.

Anterior, Guvernul a anunțat că va organiza în fiecare an evenimentul „Moldova Pregătită”, un program național aflat în pregătire. Acesta va fi coordonat de Centrul Național de Management al Crizelor, cu scopul consolidării rezilienței gospodăriilor și comunităților, anunță Guvernul.