Lista celor 101 deputați ale căror mandate au fost validate de Curtea Constituțională și profilurile formațiunilor

Magistrații Curții Constituționale (CC) au confirmat rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie și au validat mandatele celor 101 de deputați aleși. ZdG vă propune să vedeți listele deputaților din noul Legislativ, dar și profilurile formațiunilor. Unii au anunțat deja că vor renunța la funcția de parlamentar.

Repartizarea celor 101 mandate în viitorul Parlament va fi următoarea:

Partidul Acțiune și Solidaritate – 55 de mandate;

Blocul Patriotic – 26 de mandate;

Blocul Alternativa – 8 mandate;

Partidul Nostru – 6 mandate;

Partidul Democrația Acasă – 6 mandate.

PAS – 55 mandate

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune care a condus R. Moldova în ultimii patru ani. Formațiunea de centru-dreapta susține aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, condamnă războiul Rusiei din Ucraina și militează pentru lupta împotriva corupției.

Nr.d/o Numele Prenumele Profesia Funcţia 1. Grosu Igor Istoric Deputat 2. Recean Dorin Economist Prim-ministru 3. Gherman Doina Lector universitar Deputat 4. Popescu Nicolae Cercetător, expert în relații internaționale și de securitate Co-director al Programului pentru Securitate Europeană 5. Spatari Marcel Expert în politici publice Consultant 6. Roșca Veronica Lector universitar Deputat 7. Popșoi Mihail Specialist relații internaționale Viceprim-ministru, Ministru 8. Bolea Vladimir Istoric/Jurist Viceprim-ministru, Ministru 9. Nicolaescu-Onofrei Liliana Pedagog Deputat 10. Nichita Anastasia Polițistă Ofițer 11. Botgros Nicolae Artist Director artistic al Orchestrei „Lăutarii” 12. Cheianu Constantin Filolog – 13. Perciun Dan Specialist științe politice Ministru 14. Adamciuc Ludmila Specialist politici sociale Coordonator Proiect 15. Carp Lilian Istoric Deputat 16. Acbaș Maria Profesor/Contabil Administrator 17. Bostan Viorel Profesor universitar, cercetător Rector 18. Ceban Emil Medic urolog Rector 19. Voloh Larisa Profesor de istorie și etnografie Deputat 20. Belous Victoria Jurist Ministru 21. Marian Radu Economist Deputat 22. Druță Mihail Istoric Deputat 23. Adam Marcela Filolog, profesor de limbă și literatură română Deputat 24. Lazarencu Sergiu Economist Ministru 25. Potîrniche Maxim Sportiv de performanță Fotbalist 26. Novac Larisa Pedagog, manager educațional Deputat 27. Groza Ion Profesor de teologie Deputat 28. Gonța Maria Profesoară Deputat 29. Robu Valeriu Profesor de muzică Director 30. Qatrawi Ersilia Asistentă socială, Jurist Deputat 31. Pâslariuc Virgiliu Istoric Deputat 32. Catlabuga Ludmila Contabilitate și Audit Ministru 33. Davidovici Natalia Jurnalist Deputat 34. Cojuhari Roman Economist Director General 35. Chiriac Igor Jurist Deputat 36. Morozova Marina Economist Deputat 37. Calinici Ana Jurist Secretar de statal Guvernului 38. Baraboi Alic Business și Administrare Administrator 39. Ionaș Ilie Finanțist Primar 40. Draganel Nicolae Istoric, profesor de istorie Președintele raionului Călărași 41. Grădinaru Vasile Jurist Deputat 42. Plîngău Dinu Jurist Consultant 43. Istratii Dorian Economist Deputat 44. Belîi Adrian Medic specialist, anestezie-terapie intensivă Deputat 45. Cheptonar Andrian Specialist în informații și comunicare/ manager Deputat 46. Cătănoi Artemie Jurist Deputat 47. Macari Stela Inginer-constructor modelier Șefă înindustria prelucrătoare 48. Cucuietu Tatiana Inginer în sisteme și rețele electroenergetice Secretar Generaladjunct al Guvernului 49. Butucea Ana Profesoară de limbă și literatură română Prestări servicii domestice 50. Dragan Galina Profesoară de informatică Consilier municipal 51. Mija Artur Economist Secretar General 52. Băluțel Adrian Economist Șeful cabinetului Președintelui RM 53. Sinchevici Eugeniu Administrație Publică Deputat 54. Levinschi Iurie Agronom -tehnolog Președintele raionului Hîncești 55. Babici Ion Licențiat în drept Deputat

Dorin Recean, pe locul 2 în lista PAS, cel care a condus Guvernul R. Moldova în ultimii doi ani și jumătate, a anunțat luni, 13 octombrie, că nu-și mai dorește un nou mandat de prim-ministru și că renunță la fotoliul de deputat. El a anunțat că se retrage din viața politică și revine în mediul privat.

Blocul Electoral „Patriotic” – 26 mandate

După ce au discutat la aceeași masă în țara lui Putin, Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev au revenit la originile lor politice – adică alături de comuniștii lui Vladimir Voronin, cel care i-a propulsat în scena politică pe fiecare dintre ei. Au format împreună Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, așa cum se numește noua structură creată în contextul alegerilor parlamentare.

Ulterior, la 19 septembrie 2025, Ministerul Justiției al R. Moldova a depus cererea de chemare în judecată în temeiul prin care a solicitat dispunerea limitării activității Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, (abreviat – PRIM) pe un termen de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii sub formă de limitare a activității PRIM pe perioada examinării cauzei, până la pronunțarea în fond. Prin încheierea din 25 septembrie 2025 a Curții de Apel Centru s-a aplicat măsura asiguratorie sub formă de limitare a activității Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei” pe perioada examinării cauzei, până la pronunțare în fond.



Reprezentanții PRIM s-au adresat în instanță. Reclamanții au menționat că prin încheierea din 25 septembrie 2025 a Curții de Apel Centru, executorie din momentul pronunțării, s-a limitat activitatea PRIM, parte componentă a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.

La 26 septembrie 2025, Comisia Electorală Centrală a inițiat procedura de executare a încheierii judecătoreşti din 25 septembrie 2025 a Curții de Apel Centru, iar PRIM a fost exclus din Blocul „Patriotic”, la fel ca și candidații săi.

Curtea Supremă de Justiție a respins recursul depus de Partidul Republican „Inima Moldovei”, astfel că formațiunea condusă de Irina Vlah rămâne în afara cursei electorale. Completul de judecată al CSJ „apreciază ca fiind irelevante argumentele recurenților, precum că prima instanță nu a răspuns la toate motivele acțiunii, selectând în mod arbitrar spre evaluare doar presupuse aspecte „esențiale”, se arată în decizia CSJ.

Numele Prenumele Profesia Locul de muncă Dodon Igor economist PSRMmun. Chișinău Caraman Diana economist Parlamentul RMmun. Chișinău Tarlev Vasile inginer PP „Viitorul Moldovei” Greceanîi Zinaida economist-finanțist Parlamentul RMmun. Chișinău Batrîncea Vlad jurist Parlamentul RMmun. Chișinău Starîş Constantin jurnalist Parlamentul RMmun. Chișinău Novac Grigore jurist Parlamentul RMmun. Chișinău Odnostalco Vladimir psiholog Parlamentul RMmun. Chișinău Pilipeţcaia Alla inginer Parlamentul RMmun. Chișinău Cebotari Olga diplomat PSRMmun. Chișinău Godoroja Andrei economist Secretariatul Parlamentului RMmun. Chișinău Răileanu Adela jurnalist Parlamentul RMmun. Chișinău Domentiuc Adrian inginer-mecanic Consiliul municipal Chișinăumun. Chișinău Uzun Grigorii inginer – Voicu Pavel jurist Consiliul municipal Bălțimun. Bălți Sibova Inga inginer Parlamentul RMmun. Chișinău Ţîrdea Bogdat politolog Parlamentul RMmun. Chișinău Muduc Valeriu economist Parlamentul RMmun. Chișinău Ursu-Antoci Ala jurist Parlamentul RMmun. Chișinău Cernega Vera economist Consiliul raional Rezinaor. Rezina Pavaloi Dorin jurist Consiliul raional Bricenior. Briceni Lebedinskii Adrian jurist Consiliul municipal Chișinăumun. Chișinău Darovannaia Alla economice Parlamentul RMmun. Chișinău Cenuşa Marcel profesor Consiliul raional Cahulmun. Cahul Voronin Vladimir jurist Parlamentul RMmun. Chișinău Burduja Petru economist Parlamentul RMmun. Chișinău

Blocul „Alternativa” – 8 mandate

În frunte cu politicieni care au un trecut pro-rus, Blocul Politic „Alternativa” se poziționează drept o alternativă pro-europeană. Din blocul înregistrat cu numărul 10 în buletinul de vot fac parte Mișcarea Alternativă Națională, condusă de primarul Chișinăului Ion Ceban, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, în frunte cu fostul premier Ion Chicu, Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic, condus de fostul deputat și ideolog comunist Mark Tkaciuk, precum și o echipă în frunte cu Alexandru Stoianoglo, fost deputat, fost procuror general și fost candidat susținut de Partidul Socialiștilor la alegerile prezidențiale din 2024.

Totuși, Ion Ceban a anunțat că va rămâne la Primărie, iar în Parlament va merge viceprimara Angela Cutasevici, aflată pe poziția a 9-a pe lista blocului.

Numele Prenumele Domiciliul/reședința**** Apartenențapolitică Profesia Locul de muncă Ceban Ion mun. Chișinău MAN matematician Primăria mun. Chișinău Stoianoglo Alexandr mun. Chișinău Neafiliat jurist SC „AGROSEMINVEST” SRL Chicu Ion mun. Chișinău PDCM economist PDCM Tkaciuk Marc mun. Chișinău PAC-CC istoric PP „Stratum Plus” Vartanean Gaik mun. Chișinău MAN politolog Parlamentul Republicii Moldova Iaconi Liliana mun. Chișinău PDCM economist Ministerul Finanțelor Ursu Olga mun. Chișinău MAN economist Primăria mun. Chișinău Cuneva Gabriela mun. Chișinău Neafiliată economist SC „Ask Me” SRL

Partidul Nostru – 6 mandate

Formațiunea „Partidul Nostru” este al 22-lea și ultimul concurent electoral înregistrat de Comisia Electorală Centrală. Cap de listă este președintele partidului, Renato Usatîi, figura principală a formațiunii, ceilalți membri având o vizibilitate publică redusă.

Partidul nu a acces niciodată în Parlament, însă a obținut mai multe funcții de primari, majoritatea în nordul R. Moldova. Inclusiv Renato Usatîi a fost primar în municipiul Bălți.

Numele Prenumele Profesia Funcţia Locul de muncă Usatîi Renato Pedagog Președintele partidului Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Grițco Elena Jurist Administrator Fundația ”MOLDOVA NOASTRĂ” Cereteu Nina Jurist Primar Primăriaorașului Drochia Berlinschii Alexandr Jurist Jurist Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Ivanov Serghei Inginer Administrator SRL ,,ProFARM INVEST” Onuțu Stela Jurist Primar Primăriaor. Glodeni

Democrația Acasă – 6 mandate

Partidul Politic „Democrația Acasă”, pe scurt PPDA, este o formațiune cu doctrină populară. În ultimii ani, formațiunea politică și liderul acesteia, Vasile Costiuc, s-au aliat cu partidul extremist AUR din România, condus de George Simion.

Numele Prenumele Profesia Funcţia Locul de muncă Costiuc Vasile Profesor de istorie și geografie Președinte PPDA Stefanco Sergiu Management și activitate Administrator GT „Stefanco Sergiu” Țurcan-Oboroc Ana Specialist relații internaționale Șef al secției„Transport și aprovizionare” FPC Cheton Grup SRL Meșină Valentina Filolog Primar Primăria Ruseștii Noi Chițu Alexandru Jurist Administrator Aleserm Tur SRL Verșinin Alexandru Politolog Administrator Marketing &PR SRL

Parlamentul nou-ales urmează să se întrunească în ședința de constituire, la convocarea președintei Maia Sandu, în cel mult 30 de zile de la alegerile parlamentare, a anunțat Comisia Electorală Centrale (CEC).