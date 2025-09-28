DOC „Inima Moldovei”, partid condus de Vlah, rămâne în afara cursei electorale. CSJ pune capăt litigiului

Curtea Supremă de Justiție a respins recursul depus de Partidul Republican „Inima Moldovei”, astfel că formațiunea condusă de Irina Vlah rămâne în afara cursei electorale. Completul de judecată al CSJ „apreciază ca fiind irelevante argumentele recurenților, precum că prima instanță nu a răspuns la toate motivele acțiunii, selectând în mod arbitrar spre evaluare doar presupuse aspecte „esențiale”, se arată în decizia CSJ.

csj inima moldovei by Ziarul de Gardă



La 19 septembrie 2025, Ministerul Justiției al R. Moldova a depus cererea de chemare în judecată în temeiul prin care a solicitat dispunerea limitării activității Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei”, (abreviat – PRIM) pe un termen de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii sub formă de limitare a activității PRIM pe perioada examinării cauzei, până la pronunțarea în fond. Prin încheierea din 25 septembrie 2025 a Curții de Apel Centru s-a aplicat măsura asiguratorie sub formă de limitare a activității Partidului Politic Partidul Republican „Inima Moldovei” pe perioada examinării cauzei, până la pronunțare în fond.



Reprezentanții PRIM s-au adresat în instanță. Reclamanții au menționat că prin încheierea din 25 septembrie 2025 a Curții de Apel Centru, executorie din momentul pronunțării, s-a limitat activitatea PRIM, parte componentă a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei.

La 26 septembrie 2025, Comisia Electorală Centrală a inițiat procedura de executare a încheierii judecătoreşti din 25 septembrie 2025 a Curții de Apel Centru, iar PRIM a fost exclus din Blocul „Patriotic”, la fel ca și candidații săi