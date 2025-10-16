ULTIMA ORĂ Curtea Constituțională a VALIDAT rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Cum vor fi repartizate mandatele în Parlament

Magistrații Curții Constituționale (CC) au examinat joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Judecătorii CC au validat rezultatele scrutinului.

Repartizarea celor 101 mandate în viitorul Parlament va fi următoarea:

Partidul Acțiune și Solidaritate – 55 de mandate;

Blocul Patriotic – 26 de mandate;

Blocul Alternativa – 8 mandate;

Partidul Nostru – 6 mandate;

Partidul Democrația Acasă – 6 mandate.

Din cele circa 1,6 milioane de voturi, fiecare partid care a trecut pragul electoral a acumulat:

PAS – 792 557 de voturi;

Blocul Patriotic – 381 984 de voturi;

Blocul Alternativa – 125 706 voturi;

Partidul Nostru – 97 852 de voturi;

Partidul Democrația Acasă – 88 679 de voturi.

UPDATE 16:50 Au fost acceptate și listele candidaților supleanți ai partidelor care au acces în Parlament.

PAS: 49 de candidați.

Blocul „Patriotic”: 54 de candidați.

Blocul „Alternativa”: 98 de candidați.

Partidul „Nostru”: 96 de candidați.

Partidul „Democrația Acasă”: 80 de candidați.

UPDATE 16:45 După o întârziere de mai bine de o oră și 15 minute de la ora anunțată anterior, după deliberare, CC a decis să valideze rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

UPDATE 13:20: CEC, PAS și „Democrația Acasă” au cerut Curții validarea alegerilor parlamentare și a mandatelor tuturor deputaților aleși în urma scrutinului. Reprezentanții Partidului „Nostru” și ai Blocului „Alternativa” nu s-au prezentat la ședința CC. Reprezentantul Blocului „Patriotic” a cerut Curții invalidarea rezultatelor alegerilor. Pronuțarea hotărârii a fost programată pentru ora 15.30.

UPDATE 13:15. Judecătorii au intrat în deliberare. Pronunțarea va avea lor la 15.30. Anunțul a fost făcut de președinta CC, Domnica Manole.

UPDATE 13:14: Vasile Costiuc a cerut, repetat, validarea rezultelor și a mandatelor de deputat.

UPDATE 13.11 Adrian Lebedinschi cere invalidarea alegerilor. El face referire la rapoartele „Promo-Lex”, în care s-a anunțat despre utilizarea resurselor administrative, la pretinsa implicare a oficialilor străini în campania electorală, la „pliante dubioase care spuneau că, dacă nu noi, atunci…”. El spune că CC este „garantul autenticității voinței poporului” și are rolul de a evidenția carențele care au fost la alegeri. El acuză că procesul electoral a fost subordonat politic, atât intern, cât și extern. „Refuzați validarea alegerilor”, a cerut Lebedinschi judecătorilor CC.

UPDATE 13:10 Sergiu Gherciu vorbește despre faptul că PAS ar fi fost acuzat pe nedrept în cadrul ședinței. El cere Curții validarea mandatelor conform sesizării CEC.

UPDATE 13:04 Pavel Postică, vicepreședintele CEC, spune că deciziile CEC luate pe parcursul campaniei au avut la bază legislația. Postică vorbește inclusiv despre utilizarea resurselor administrative de persoane care nu sunt concurenți electorali, fapte care nu sunt reglementate de legislație. El consideră că reprezentanții Partidului „Democrația Acasă”, care au reclamat persecuții politice, nu au fost decât tentative de victimizare. Postică enumeră faptele pentru care partidul a fost sancționat, inclusiv pentru că au beneficiat de suport străin, dar și pentru că nu au raportat cheltuieli pentru fabricarea unor materiale video utilizate în campanie. Postică spune că discuțiile despre nevalidarea mandatelor Partidului „Democrația Acasă” au fost „speculații”.

UPDATE 13:00 Se oferă cuvânt de încheiere. Angelica Caraman, președinta CEC, cere validarea mandatelor de deputat și confirmarea listelor de candidați supleanți. Ea vorbește și despre unele decizii care ar trebui luate după validarea mandatelor, inclusiv despre secțiile de votare din stânga Nistrului. „Tehnologiile vin cu anumite noutăți, dar minciuna, discursul sexist sau violent nu înseamnă opinie. Manipularea nu înseamnă ofertă electorală”, a punctat Caraman.

UPDATE 12:50 Partidul „Democrația Acasă” este reprezentant la Curtea Constituțională de avocata Doina Ioana Străisteanu. Ea vorbește în fața judecătorilor despre „calitatea legii” și afirmă că se folosesc termeni, inclusiv în deciziile CEC, care nu se regăsesc în legislație. Ea face referire la termeni ca „conturi neautentice” sau „orchestrat”.

UPDATE 12:40 Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă” vorbește despre rezultatele alegerilor. El invocă faptul că în ultimii ani nu ar fi avut acces la instituțiile media de stat și susține că, inclusiv din acest motiv, partidul său nu a beneficiat de promovare de pe conturi inautentice și că cei care l-au promovat au fost oameni reali. El acuză că partidul său nu s-a victimizat, dar că partidul nu a fost lăsat să-și facă o campanie electorală adevărată, fiind presat de poliție și alte instituții de stat. El spune că rezultatul se datorează faptul că oamenii au vrut să fie solidari cu un concurent electoral căruia i s-ar fi încălcat anumite drepturi.

„Suntem gata în următorul Parlament să facem un masterclass tuturor celor care vor să ne asculte”, a zis Costiuc, cu referire la campania electorală fără bani cheltuiți. El a cerut judecătorilor validarea mandatelor tuturor deputaților aleși și emiterea unei note către Parlament prin care să i se ceară reglementarea unor termeni cum ar fi „creștere organică”, etc.

UPDATE 12:37 Sergiu Gherciu, reprezentantul PAS, solicită validarea scrutinului și validarea mandatelor PAS. Apoi, întrebat de unul dintre judecătorii Curții, el a precizat că solicită validarea mandatelor tutoror concurenților electorali.

UPDATE 12:23 Adrian Lebedinschi a solicitat invalidarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie. El a prezentat motivele pentru care care cere invalidarea rezultatelor. Unul dintre motivele invocate a fost faptul că, în ziua alegerilor, s-ar fi făcut îndemnuri la vot bazate pe frică „că o să pierdeți totul”. Lebedinschi este fratele lui Maxim Lebedinschi, președintele Uniunii Juriștilor din Moldova, organizație care a monitorizat, în premieră, alegerile.

UPDATE 12:04 Adrian Lebedinschi, reprezentantul Blocului electoral „Patriotic” a acuzat președinta R. Moldova, Maia Sandu de utilizarea resurselor administrative și a „transferului de imagine” în favoarea Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

UPDATE 11:49 Angelica Caraman a precizat că sunt necesare modificări la cadrul legal pentru a avea mai multe reglementări a spațiului online în campaniile electorale.

UPDATE 11:34 Judecătorul CC, Nicolae Roșca a întrebat de ce doar 52% din cetățenii cu drept de vot au fost la alegeri.

Angelica Caraman, președinta CEC a declarat că „este o modalitate de calcul privind procentul de participare, ori numărul de alegători care votează pe lista suplimentară sunt și alegătorii care se regăsesc pe listele de bază, dar din varii motive ei votează pe lista suplimentară. Dacă am aplica modalitatea de excludere a persoanelor care se regăsesc pe listele suplimentare și cele de bază, noi, de fapt, am avea un alt procent de participare. Este un subiect care vrem să-l punem în discuție la conferința de presă de analiză postelectorală, doar că trebuie să facem remarca că până nu vom avea prevăzută expresc modalitatea de calcul a acestui procent de participare în legea electorală, nu putem venim să venim cu diferite practici de aplicare”, a declarat Caraman.

UPDATE 11:14 Președinta CC, Domnica Manole, anunță că pe rolul Curții Supreme de Justiție (CSJ) și al Curții de Apel Centru nu se află „niciun dosar care are ca obiect contestații depuse în materie electorală”.

„Curtea a recepționat încheierea Curții de Apel Centru prin care a fost declarată inadmisibilă contestația doamnei Stamate, iar de la CSJ am recepționat la ora 10:42 încheierea prin care a fost respins recursul declarat de avocata Doina Ioana Străisteanu în interesele partidului „Democrația Acasă”. CSJ ne-a informat că pe rolul instanței nu se află niciun dosar care are ca obiect contestații depuse în materie electorală. Același răspuns îl avem și din partea Curții de Apel Centru. Toate contestațiile au fost soluționate”, a subliniat Domnica Manole.

UPDATE 10:55 Președinta CEC, Angelica Caraman: „(…) S-a constatat că în listele electorale de bază au fost 2 738 735 de alegători. Pe listele suplimentare au votat 349 244 de alegători, la votare au participat în total 1 609 579 de alegători (…)”.

UPDATE 10:21 Președinta CEC, Angelica Caraman, prezintă raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

UPDATE 10:13 Reprezentanții blocului „Alternativa” și formațiunii „Partidul Nostru” nu s-au prezentat la ședința de examinare a rezultatelor alegerilor parlamentare. Președinta CC, Domnica Manole, a declarat că ambii au fost înștiințați despre participarea la proces, conform legislației.

„Lipsa reprezentanților nu împiedică judecarea procesului constituțional în ședința de astăzi”, a subliniat Manole.

UPDATE 10:11 La ședință participă din partea CEC președinta Comisiei, Angelica Caraman, și vicepreședintele Pavel Postica. Din partea blocului „Patriotic” participă juristul Adrian Lebedinschi, iar din partea partidului „Democrația Acasă” – avocata Doina Ioana Străisteanu.

UPDATE 10:06 Ședința CC a început.

Pe 6 octombrie 2025, CEC i-a prezentat Curții Constituționale procesul-verbal, raportul şi actele electorale cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși.

Potrivit articolului 125 alin. (2) din Codul electoral, Înalta Curte confirmă sau infirmă legalitatea alegerilor în termen de 10 zile de la primirea actelor electorale, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către organele electorale și instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite de lege.

CEC a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 în cadrul ședinței din 5 octombrie. De asemenea, Comisia a făcut publice datele privind centralizarea rezultatelor alegerilor, numărul de mandate atribuite fiecărui partid care a trecut pragul electoral dar și alte informații privind alegerile parlamentare.0