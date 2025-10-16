Când urmează să aibă loc ședința de constituire a noului Parlament? Precizările CEC

Parlamentul nou-ales urmează să se întrunească în ședința de constituire, la convocarea președintei Maia Sandu, în cel mult 30 de zile de la alegerile parlamentare, anunță Comisia Electorală Centrale (CEC).

În conformitate cu prevederile legale, CEC susține într-un comunicat că va publica rezultatele finale ale scrutinului în termen de 24 de ore de la primirea actelor de la Curtea Constituțională (CC).

Joi, 16 octombrie, Înalta Curte a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată în ședință publică, în urma examinării sesizării depuse de Comisie.

Totodată, Curtea a confirmat și listele candidaților supleanți.

Repartizarea celor 101 mandate în viitorul Parlament va fi următoarea:

Partidul Acțiune și Solidaritate – 55 de mandate;

Blocul Patriotic – 26 de mandate;

Blocul Alternativa – 8 mandate;

Partidul Nostru – 6 mandate;

Partidul Democrația Acasă – 6 mandate.

Din cele circa 1,6 milioane de voturi, fiecare partid care a trecut pragul electoral a acumulat: