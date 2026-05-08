FOTO Zeci de persoane afiliate lui Șor, surprinse alături de Vasile Costiuc și de candidatul Victor Perțu la întrunirile formațiunii „Democrația Acasă” din Orhei

Zeci de activiști, consilieri sau foști aleși locali care au figurat anterior pe lista ex-partidului „Șor”, declarat neconstituțional, au fost surprinși la diverse întruniri organizate în campania electorală pentru funcția de primar de Orhei în anturajul lui Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă” și a candidatului Victor Perțu.

„Toată Comisia Electorală Centrală a făcut trimitere la un video realizat acum o zi, dacă nu greșesc, pe 1 mai, într-un parc de aici, făcut de către fosta administrație”, declara Vasile Costiuc, liderul partidului „Democrația Acasă”, reacționând la decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a exclude candidatul înaintat de formațiune, Victor Perțu, după ce instituția a constatat existența unui bloc electoral camuflat între Partidul Politic „Democrația Acasă” și fostul Partid Politic „Șor”.

Deși Costiuc susține că decizia luată este un „abuz” și afirmă că drept probă ar exista doar un singur video filmat într-un parc ridicat de către fosta administrația condusă de Șor, chiar în imaginile în care a făcut aceste declarații apar mai mulți activiști, consilieri și foști aleși locali care au figurat anterior pe lista ex-partidului „Șor”. Totodată, și la alte întruniri organizate în campania electorală, pe 17 aprilie și 2 mai, în anturajul lui Costiuc și Perțu au fost surprinse persoane care erau afiliate lui Ilan Șor.

Contactat de ZdG, Victor Perțu a precizat că locul și ora întrunirilor au fost anunțate de el într-un video publicat pe rețelele de socializare și că nu poate restricționa participarea oamenilor. „La noi vin multe persoane. Posibil să fie cineva, dar ei nu sunt pe lista noastră de activiști”, a declarat candidatul lui Costiuc.

Pe 7 mai, Judecătoria Orhei a anulat decizia CEC prin care se refuză înregistrarea lui Victor Perțu, din motiv că contestația lui Sergiu Stanciu, candidat la funcția de primar al mun. Orhei desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a fost admisă „peste termen”. Curtea de Apel Nord urmează să se pronunțe asupra acestui caz.

Familia Tonean, loială lui Ilan Șor, în anturajul partidului „Democrația Acasă”

Printre persoanele cel mai des prezente în anturajul lui Vasile Costiuc și Victor Perțu, la conferințele de presă organizate de partidul „Democrația Acasă”, inclusiv la lansarea candidatului formațiunii, s-au numărat membrii familiei Tonean.

ZdG a scris despre Elena Tonean încă din 2022, în investigația „Protestatari în chirie”. Atunci, ZdG a arătat că în organizarea și recrutarea participanților la protestele orchestrate de Ilan Șor erau implicate mai multe persoane angajate în administrația publică din mun. Orhei, inclusiv Elena Tonean, care ocupa funcția de specialist principal în relații cu publicul în cadrul Primăriei Orhei. La acel moment, aceasta coordona grupurile de protestatari și întocmea listele pentru cele două microbuze și autocarul în care au urcat reporterii ZdG aflați sub acoperire. În prezent, Elena Tonean este consilieră raională în Orhei din partea partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” (FASM), afiliat lui Ilan Șor.

În 2024, Elena Tonean a fost reținută de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu alți trei angajați ai primăriei mun. Orhei, fiind acuzată de corupere electorală și plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Ulterior, în aprilie 2025, a fost sancționată pentru infracțiunea de care era acuzată, pentru că ar fi „acceptat mijloace bănești în valută străină – ruble rusești, prin intermediul instituției bancare PSB Bank, situat în Federația Rusă, în scopul exercitării dreptului electoral în cadrul alegerilor prezidențiale, precum și a referendumului din anul 2024”. Totuși, câteva luni mai târziu, Judecătoria Orhei a anulat decizia, în urma unui recurs depus de avocații acesteia.

Elena și Serghei Tonean în video-ul publicat de formațiunea „Democrația Acasă” pe 2 mai

Cu toate acestea, în 2025, ZdG a scris că Elena Tonean figura pe lista de plăți a fondului de salarii al organizației „Eurasia”, afiliată lui Ilan Șor.

În video-urile publicate de partid apare și soțul acesteia, Serghei Tonean. În iulie 2025, și el a fost sancționat în baza articolului 47¹ alin. (1), privind coruperea electorală pasivă. În cazul său, însă, contestația depusă de avocați a fost respinsă de Judecătoria Orhei.

Soții Tonean apar atât în video-ul de la lansarea oficială a candidatului partidului „Democrația Acasă”, Victor Perțu, din 17 aprilie, cât și în mai multe clipuri publicate ulterior, pe 2 mai, alături de Vasile Costiuc și candidatul acestuia.

Totodată, în video-ul de la lansarea oficială a lui Victor Perțu apar și fiii acestora, Tigran și Caren Tonean, primul fiind încă minor.

Tigran și Caren Tonean, fiii Elenei și Serghei Tonean

Foști aleși ai ex-partidului „Șor”, surprinși la întrunirile organizate de Costiuc

La lansarea oficială a candidatului Victor Perțu, organizată pe 17 aprilie, a fost prezent și Boris Ochișor, fost primar al comunei Ivancea, raionul Orhei, ales anterior pe listele fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional. Acesta a figurat inclusiv pe lista candidaților formațiunii la alegerile parlamentare din 2021, ocupând poziția 41.

Totodată, a fost sancționat pentru corupere electorală, fiind acuzat că ar fi acceptat bani prin intermediul aplicației bancare PSB pentru a vota într-un anumit mod, în favoarea unui bloc politic. Ulterior, însă, decizia de sancționare a fost anulată de Judecătoria Chișinău.

La evenimentul din 17 aprilie a participat și Andrei Galesco, fost primar al comunei Seliște, raionul Orhei, ales din partea fostului partid „Șor”.

Un alt fost primar ales pe listele fostului partid Șor și surprins la lansarea candidatului este Roman Șarcaliuc. Acesta a condus comuna Pohrebeni din raionul Orhei. Mai mult, Șarcaliuc a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare pentru șantaj, după ce, în 2021, CA Chișinău a constatat că acesta a amenințat victima cu „răfuială fizică și omor” pentru a obține 2500 de euro, „deşi acesta nu-i era dator cu o astfel de sumă”. Totodată, instanța a stabilit că, în 2015, acesta, „împreună şi de comun acord cu două persoane neidentificate, acţionând cu intenţie directă şi urmărind scop cupidant, a participat la elaborarea şi realizarea unui plan criminal, potrivit căruia urma să obţină prin şantaj (…) bani în sumă de 5000 euro”.

În prezent, Șarcaliuc activează la „Regia Apă-Canal Orhei”, instituție condusă de Victor Perțu, candidatul susținut de Vasile Costiuc pentru funcția de primar al mun. Orhei. Acesta a fost observat și la întrunirile electorale organizate pe 2 mai.

Boris Ochișor, Andrei Galesco și Roman Șarcaliuc, pezenți la lansarea candidatului Victor Perțu

Activiști și consilieri din structurile lui Șor, prezenți la lansarea oficialului a candidatului

Ion Tersa, activist al fostului partid „Ilan Șor”, a fost prezent, de asemenea, la lansarea oficială a candidatului susținut de Vasile Costiuc. În iunie 2025, acesta a fost sancționat pentru corupere electorală, după ce instanța a stabilit că a primit bani „în schimbul neexercitării dreptului său electoral în favoarea candidatului susținut de Ilan Șor, în cadrul alegerilor prezidențiale precum și pentru a vota împotriva referendumului republican constituțional”.

În 2023, Tersa promova candidatura Tatianei Cociu, susținută de Șor la funcția de primar al municipiului Orhei, distribuind postări ale partidului FASM, afiliat lui Ilan Șor. În prezent, acesta distribuie activ postările partidului „Democrația Acasă”. Ion Tersa activează, la fel ca Roman Șarcaliuc, în cadrul „Regiei Apă-Canal Orhei”.

Ion Tersa, surprins la lansarea candidatului înaintat de Costiuc

La întrunirea organizată de partidul „Democrația Acasă” pe 17 aprilie a fost observat și Sergiu Lobov, un alt activist din structurile lui Șor, sancționat pentru corupere electorală în august 2025.

Pe lângă Elena Tonean, la evenimentele organizate de „Democrația Acasă” au fost prezenți și alți doi consilieri raionali din Orhei din partea FASM, afiliat lui Ilan Șor – Ion Borșci și Raisa Micleușeanu.

De asemenea, Igor Bunduchi, activist afiliat lui Ilan Șor, al cărui nume figurează într-o listă publicată de un ofițer de Poliție cu persoane din rețeaua lui Șor, a participat atât la întrunirea din 17 aprilie, cât și la cea din 2 mai.

În imaginile publicate de partidul „Democrația Acasă” pe 2 mai apare și Iulia Veveriță, activistă în rețeaua lui Șor. În aprilie 2025, aceasta a fost sancționată pentru corupere electorală pasivă, iar Poliția a anunțat că „a recepționat 22 mesaje (conexiuni) cu PSB”, aplicația bancară prin intermediul căreia Ilan Șor transfera bani activiștilor.

Șarcaliuc, Elena Tonean, Iulia Veveriță și Seghei Tonean, într-un video publicat pe rețele pe 2 mai

La o altă întrunire organizată de partid pe 2 mai a participat și Ana Bancu, sancționată în 2023 după ce „a plasat un placat cu inscripția «ȘOR Șansa pentru Moldova» în loc neautorizat”. Ulterior, sancțiunea a fost anulată în instanță, după contestarea acesteia.

„Eu când îi chem la întruniri nu îi întreb dacă sunteți sancționați”

ZdG l-a întrebat pe Victor Perțu despre prezența persoanelor afiliate lui Ilan Șor la întrunirile organizate în cadrul campaniei electorale. Menționând câteva nume, acesta a afirmat că nu le cunoaște. „La noi vin multe persoane. Posibil să fie cineva, dar ei nu sunt pe lista noastră de activiști”. Perțu a precizat că locul și ora întrunirilor au fost anunțate de el într-un video publicat pe rețelele de socializare și că nu poate restricționa participarea acestora.

„Uitați-vă video-ul unde eu am făcut anunțul la ce oră și când ne întâlnim (…) Eu când îi chem la întruniri nu îi întreb dacă sunteți sancționați, nu veniți. Sau trebuie să menționez cumva? Sau cei care sunt sancționați nu au dreptul la vot?”, a declarat Victor Perțu, candidatul lui Costiuc la alegerile pentru Primăria mun. Orhei.

Victor Perțu, candidatul înaintat de formațiunea „Democrația Acasă”. Captură de ecran/Facebook

Cu aproximativ două săptămâni înainte de alegeri, Victor Perțu, candidatul Partidului „Democrația Acasă”, a fost exclus din cursă, după ce CEC a constatat existența unui bloc electoral camuflat între această formațiune și fostul Partid „Șor”, declarat neconstituțional, în urma unei contestații depuse de Sergiu Stanciu, candidatul PAS la alegerile noi locale din mun. Orhei. Totuși, Judecătoria Orhei a anulat decizia luată de CEC, invocând faptul că contestația depusă de Stanciu a fost admisă „peste termen”. Curtea de Apel Nord urmează să se pronunțe asupra acestui caz.

Vasile Costiuc descrie decizia CEC drept o „uzurpare a puterilor de stat”. Într-un videoclip publicat pe 8 mai, acesta susține că CEC a aprobat inițial decizia Consiliului Electoral din Orhei privind înregistrarea lui Victor Perțu în cursa electorală. Potrivit lui Costiuc, acest fapt „demonstrează că peste două săptămâni, când Postică împreună cu Caraman și împreună cu ceilalți au luat altă decizie de scoatere din cursa electorală, este de fapt o decizie absolut politică venită de sus, de la partidul PAS”.

Fostul candidat al lui Șor a devenit candidatul lui Costiuc

Victor Perțu ocupă funcția de director general al „Regia Apă-Canal Orhei”. Totuși, în perioada 2015–2024, acesta a avut o activitate politică strâns legată de fostul partid „Șor”. Perțu a fost frecvent prezent în rețeaua politică a lui Ilan Șor, participând la acțiunile organizate de formațiune și apărând alături de persoane apropiate liderului fugar, precum Marina Tauber, Alexei Lungu și Tatiana Cociu.

În 2019, Victor Perțu a candidat din partea fostului partid „Șor” la alegerile parlamentare uninominale, în circumscripția nr. 38 Hâncești, însă nu a obținut mandatul de deputat.

În același an, acesta a candidat și la funcția de primar al satului Peresecina, raionul Orhei, din partea partidului „Șor”, acumulând 29,80% din voturi. Ulterior, în 2021, a figurat pe listele aceleiași formațiuni la alegerile parlamentare, fără a accede în Parlament.

În 2022, Perțu a fost numit vicepreședinte al raionului Orhei. Pe lângă atribuțiile administrative, acesta a avut și un rol politic activ în cadrul partidului, fiind unul dintre liderii protestelor organizate de fostul partid „Șor” în toamna anului 2022. La 30 octombrie 2022, Perțu a fost reținut de Poliție împreună cu alți membri ai conducerii raionului Orhei. La câteva zile după reținere, oamenii legii au anunțat desfășurarea unor percheziții într-un dosar penal privind pregătirea dezordinilor în masă.

Tot în 2022, Victor Perțu și o altă vicepreședintă a raionului au fost audiați de CNA, după ce conducerea raionului Orhei a decis menținerea școlilor deschise în timpul pandemiei, în pofida ordinului emis de autoritățile centrale privind închiderea instituțiilor de învățământ.

În august 2025, Judecătoria Orhei l-a recunoscut vinovat de încălcarea legii într-un dosar contravențional, după ce, alături de alte persoane aduse organizat de reprezentanții partidului „Șor”, a blocat în martie 2023 traseul R-6 Chișinău–Bălți.

Chiar și după declararea neconstituțională a partidului „Șor”, Victor Perțu a continuat să apară în activități asociate fostei echipe politice. Numele său figurează într-un raport privind cazurile de agitație electorală, în care organizația „Promo-LEX” a menționat că, în calitate de director al „Regiei Apă-Canal Orhei”, acesta a participat, pe 26 septembrie 2024, la o întrunire electorală organizată de Blocul „Victorie”.

Contactat de ZdG pe 7 aprilie, Vasile Costiuc a declarat că prima persoană propusă pentru candidatura la Primăria Orhei a fost Andrei Corcinschi, pe care l-a descris drept om de afaceri. Potrivit lui Costiuc, acesta „a fost în 24 de ore convins să nu mai candideze”, liderul partidului sugerând o posibilă implicare a formațiunii de guvernare.

Întrebat despre trecutul politic al lui Victor Perțu, Costiuc a afirmat că „dacă omul nu are interdicție oficială de a ocupa o funcție, dacă nu-i condamnat, dacă nu a furat și nu e cercetat penal, eu nu văd logica să vorbim despre un om care, ce a făcut? Carp cu Maia Sandu au participat la furtul miliardului”, a acuzat acesta, fără a prezenta dovezi. Totodată, liderul „Democrația Acasă” a susținut că „Șor a abandonat Orheiul, iar cei implicați au fugit cu el. Dacă Șor dorea să aibă primar la Orhei, îl avea”.