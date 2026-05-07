Creșe și locuri de muncă pentru părinții în situații de vulnerabilitate: granturi de până la 60 de mii de euro pentru fiecare proiect

Lipsa serviciilor de îngrijire pentru copiii de până la 3 ani este una dintre principalele bariere în calea angajării sau revenirii părinților la muncă, în special în mediul rural. În multe localități, opțiunile de îngrijire sunt limitate sau inexistente, ceea ce determină, de cele mai multe ori, mamele să rămână în afara pieței muncii pentru perioade îndelungate. În acest context, au fost lansate 24 de inițiative locale, menite să dezvolte creșe și servicii comunitare, oferind copiilor mici servicii de îngrijire timpurie și părinților – mai multe posibilități de angajare.

„Este o oportunitate importantă pentru părinți să revină cât mai rapid la serviciu, în special pentru mame, care își vor putea continua studiile sau dezvoltarea profesională. Astfel de inițiative sunt esențiale mai ales în regiuni, unde perspectivele pentru tineri sunt limitate”, susține Irina Mihalciuc, directoarea AO «MIRKIRAS», beneficiară a programului de granturi.

Servicii pentru copii mici și sprijin pentru părinți: inițiative locale finanțate de UE

24 de organizații ale societății civile au primit granturi de până la 60 de mii de euro fiecare, în cadrul proiectului „Oportunități sporite de angajare la nivel local și acces la creșe pentru părinții în situații de vulnerabilitate”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova. Fondurile vor fi utilizate pentru dezvoltarea serviciilor destinate copiilor de până la 3 ani și pentru sprijinirea părinților în identificarea unui loc de muncă.

„Prin această inițiativă, contribuim la crearea unor oportunități reale pentru părinți, în special pentru cei aflați în situații vulnerabile — oportunități de a munci, de a-și susține familiile și de a construi un viitor mai bun. Accesul la servicii de îngrijire a copiilor este esențial, întrucât este o problemă atât socială, cât și economică. Atunci când părinții, și în special mamele, pot participa pe piața muncii, întreaga societate are de câștigat”, subliniază Frederik Coene, șeful Secției de cooperare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale și ai Ministerului Educației și Cercetării subliniază că investițiile urmăresc dezvoltarea armonioasă a copiilor și consolidarea familiei. În același timp, proiectul contribuie la reducerea inegalităților și la crearea unor comunități mai incluzive. Valentina Olaru, secretara de stat a MEC, afirmă că educația timpurie are efecte pe termen lung asupra dezvoltării copiilor și societății.

„Pentru copil, un serviciu de educație timpurie de calitate înseamnă, de fapt, un mediu sigur, prietenos, stimulativ, în care acesta poate crește, învăța și se poate dezvolta armonios. Pentru părinți înseamnă mai multă siguranță, timp și posibilitate de a rămâne la un loc de muncă, de a-și continua studiile sau de a se implica mai activ în viața comunității. Știm că primii ani de viață sunt decisivi pentru dezvoltarea copilului iar investițiile făcute în această etapă au efecte pe termen lung asupra reușitei școlare, asupra integrității sociale, dar și a calității vieții. Atunci când serviciile sunt accesibile, incluzive și aproape de oameni, ele reduc inegalitățile și oferă șanse mai bune copiilor care au cea mai mare nevoie de acest sprijin”, susține Valentina Olaru.

Daniela Vidaicu, directoarea executivă a Fundației Soros Moldova, menționează că proiectul sprijină părinții vulnerabili.

„Proiectul include și activități de promovare a parentingului pozitiv, este mecanism inovator. Ne dorim să sprijinim părinții nu doar economic și nu doar din punct de vedere a creșterii oportunităților pe piața muncii sau a capacităților profesionale, dar și creșterea înțelegerii mecanismelor noi de educație a copiilor într-o eră modernă cu provocări diferite”, declară aceasta.

„Vom dezvolta și servicii sociale noi menite să ofere îngrijire pe timp de zi a copiilor a căror familii se confruntă cu dificultăți temporare și vom sprijini părinții din situații vulnerabile să se angajeze”, adaugă Daniela Leahu, directoare de proiect a Fundației Soros Moldova.

Cel puțin 600 de părinți vulnerabili vor beneficia de suport

La nivel local, organizațiile beneficiare spun că aceste granturi le vor permite să răspundă mai eficient nevoilor comunităților, în special în mediul rural, unde astfel de servicii sunt greu de accesat. Viorica Vornicescu, coordonatoarea proiectului în cadrul SOS Autism, subliniază că intervenția timpurie este esențială pentru copiii cu tulburări de dezvoltare.

„Numărul copiilor cu autism în R. Moldova crește, din păcate. În acest context, noi vrem foarte mult să ajungem și în localitățile rurale, unde am putea să dezvoltăm servicii pentru copiii mici, să intervenim cât mai timpuriu, să-i informăm cât mai mult pe părinți despre cauze, simptome, despre unde ar trebui să se adreseze și cum ar trebui să educăm societatea, comunitatea și părinții tineri ca să acordăm cât mai multă atenție la starea psihologică, la dezvoltarea intelectuală a copilului.”

Și la Edineț, proiectul va contribui la deschiderea unei grupe de creșă în satul Rădoaia. „Vom oferi posibilități de angajare pentru 25 de părinți și vom asigura condiții optime pentru copiii din această localitate”, declară Alina Reșetnicov, reprezentanta AO «Prutul de Sus».

În suburbia Bălțiului, Bălții Noi, va fi deschisă o grupă de creșă pentru copiii de la 9 luni la 2 ani. Proiectul include și servicii suplimentare, precum instruirea personalului și schimb de experiență cu alte instituții, iar grupa va începe cu aproximativ 15 copii.

„Ne dorim ca în această grupă de creșă să existe și un colțișor de masaj, unde copiii să beneficieze de masaj zilnic sau la necesitate, deoarece, la vârsta de 0–2 ani, acest lucru este o necesitate pentru copilași. Ne-am asumat un angajament destul de mare căci pornim practic de la zero. Avem numai pereții, dar trebuie să facem reparație, să dotăm, să adaptăm spațiile acestea să le fie comod copiilor și să se dezvolte într-un spațiu prietenos”, spune Angela Moiseeva, reprezentanta organizației «Audiviz».

Proiectul are un buget total de 3,15 milioane de euro, dintre care 3 milioane sunt oferite de Uniunea Europeană, iar 157,895 mii de euro reprezintă contribuția Fundației Soros Moldova. Proiectul este realizat în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO Expert-Grup. Pe durata a 36 de luni, inițiativa își propune să sprijine cel puțin 600 de părinți vulnerabili.

Activitatea este parte a proiectului „Oportunități sporite de angajare la nivel local și acces la creșe pentru părinții în situații de vulnerabilitate”, implementat din sursele Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO „Expert Grup”. Conținutul articolului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova.