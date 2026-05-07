9 mai – între moștenirea sovietică și viitorul european al R. Moldova. Ce am pierdut și ce am câștigat?

R. Moldova marchează pe 9 mai Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei, precum și Ziua Europei, conform hotărârii cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi zilele de odihnă în R. Moldova. De-a lungul timpului însă, ziua de 9 mai a devenit subiect de dispută, unii alegând să sărbătorească Ziua Victoriei, iar alții – Ziua Europei.

Ziarul de Gardă a discutat cu mai mulți istorici despre semnificația acestei zile pentru R. Moldova, întrebându-i ce a pierdut și ce a câștigat țara noastră în urma evenimentelor din 9 mai.

Ce semnificație are această zi pentru R. Moldova? Ce a pierdut și ce a câștigat R. Moldova în urma evenimentelor din 9 mai 1945? De ce se celebrează Ziua Europei și Ziua Victoriei în aceeași zi?

Virgiliu Bârlădeanu, șef al Secției de Istorie Contemporană la Institutul de Istorie

Ziua de 9 mai în R. Moldova este declarată oficial „Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei”. Ea marchează victoria statelor și popoarelor din Coaliția antihitleristă asupra Germaniei naziste, consfințită la 8–9 mai 1945, eveniment comemorat de toate statele participante la cel de-al Doilea Război Mondial (1939–1945).

În același timp, în R. Moldova, semnificația acestei zile este subiectul dezbaterilor publice și politice. În mai 2023, Guvernul a propus redenumirea în „Ziua comemorării și reconcilierii în memoria celor căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial” și marcarea acesteia pe 8 mai, în acord cu practica majorității statelor europene. Inițiativa, susținută de Partidul Acțiune și Solidaritate, a fost contestată de opoziție și, în cele din urmă, a fost retrasă. Prin urmare, 9 mai rămâne în R. Moldova o zi cu dublă semnificație: comemorarea victoriei din 1945 și, totodată, un punct al dezbaterilor privind memoria istorică și modul de raportare la trecutul totalitar. Această dublă semnificație derivă, preponderent, din atitudinile față de ocupația și puterea sovietică reinstaurate de Armata Roșie, precum și față de ororile regimului stalinist.

După un război devastator, Europa a reușit treptat să-și recapete pacea și să edifice un proiect de unitate și cooperare. Iar R. Moldova a recăpătat independența și perspectiva reintegrării în spațiul european abia după cinci decenii, odată cu destrămarea URSS, fapt care poate explica decalajele istorice și complexitatea parcursului său actual spre Uniunea Europeană.

Maria Gogu, doctoră în istorie, șefă de direcție la Agenția Națională a Arhivelor

Al Doilea Război Mondial s-a încheiat în septembrie și nu pe 9 mai, dar, cel puțin pentru întreaga Europă, putem spune că atunci a capitulat Germania nazistă. Astfel, 9 mai marchează ziua în care trebuie să comemorăm pacea, pentru că tot atunci au fost puse bazele primelor încercări ale statelor europene de a se uni. S-au pus, practic, bazele Uniunii Europene, chiar dacă vorbim de un proces care a continuat ulterior.

9 mai are, de fapt, mai multe semnificații, dincolo de capitularea Germaniei naziste. În mai 1945 se încheie războiul în Europa, iar peste 5 ani, tot pe 9 mai, în 1950, sunt puse bazele construcției europene. De fapt, la o diferență de 5 ani, aceste evenimente marchează atât sfârșitul războiului, cât și începutul unui proiect de pace și unitate pe continent.

La fel ca întreaga omenire, cea mai mare pierdere a fost cea umană. Foarte mulți oameni nevinovați și-au pierdut viața în acest război declanșat de ambițiile marilor puteri de a împărți lumea. În ceea ce ne privește, teritoriul actual al R. Moldova a fost rupt de România Mare și în 1944, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost încorporat în Uniunea Sovietică. Astfel, am pierdut multe drepturi, inclusiv dreptul de a ne decide singuri soarta, fiind supuși unui regim stalinist și unei ocupații sovietice.

Ștefan Bejan, doctor în istorie, expert Watchdog.md

9 mai trebuie să fie, în primul rând, o zi de comemorare, pentru că vorbim despre sfârșitul unui război devastator, cel de-al Doilea Război Mondial – cel mai distrugător conflict din istorie, care a dus la moartea a 50–70 de milioane de oameni.

R. Moldova, sau teritoriul Basarabiei de atunci, a pierdut și ea zeci de mii de oameni în acest război. Prin urmare, semnificația acestei zile ar trebui să fie, cu siguranță, una strict simbolică – de comemorare a tragediei, nu de sărbătorire cu artificii, parade și alte manifestări festive. Este important de menționat că acest război a adus pentru noi și ocupația sovietică, care, la rândul ei, s-a manifestat prin tragedii precum foametea organizată din 1946–1947 și deportările din 1949–1951, dar și cele din 1941.

În Europa de Vest, ziua de 9 mai este considerată Ziua Europei. Aceasta marchează Declarația Schuman din 9 mai 1950, care a pus bazele construcției europene. Declarația lui Robert Schuman a dus, un an mai târziu, la crearea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, considerată străbunica Uniunii Europene. Ulterior, acest proiect a evoluat în Comunitatea Economică Europeană (1957), iar din 1992 a devenit Uniunea Europeană. Acest progres a fost, în mare parte, determinat și de distrugerile devastatoare ale războiului. Iar noi toți am câștigat o pace europeană, care, din păcate, a fost grav afectată la 24 februarie 2022, odată cu declanșarea invaziei în Ucraina, când Rusia a pus capăt unei perioade îndelungate de stabilitate.

Ludmila Tihonov, doctoră în istorie și conferențiară universitară

Ziua de 9 mai are o dublă semnificație: pe de-o parte, este Ziua Europei, pe de altă parte, 9 mai marchează sfârșitul celui- de-al Doilea Război Mondial în Europa prin capitularea Germaniei naziste. Adevărul istoric este că sfârșitul războiului în Europa, s-a produs la 8 mai 1945, actul de capitulare a Germaniei fiind semnat repetat, în aceeași zi, seara târziu. Europa de Vest și Rusia au fus orar diferit, ceea ce i-a permis lui Stalin să insiste că, după ora Moscovei, momentul s-a produs în prima oră a zilei de 9 mai. Astfel, Europa de Vest comemorează sfârșitul conflagrației mondiale în Europa la 8 mai, iar Europa de Est și Rusia, pe 9 mai. O coincidență de date istorice: La 9 mai 1950 a fost adoptată Declarația Schuman care a pus bazele actualei Uniunea Europeană. Astfel, întreaga Europă sărbătorește pacea și unitatea tot pe data de 9 mai – Ziua Europei.

Și pentru R. Moldova semnficația este dublă: nazizmul a fost zdrobit dar noi ne-am pomenit rupți de la Țară, de la România, cu o armată de ocupație și cu un regim totalitar comunist care a comis crime odioase asupra românilor din teritoriile românești ocupate de statul sovietic: foametea organizată, deportările, cenzură, deznaționalizare și rusificare. Am trăit în două state separate, cu sârma ghimpată pe râul Prut, ne-a fost furată și falsificată istoria, ne-au impus o nouă identitate cea ”moldovenească”, ne-au ideologizat. Astfel, pe 9 mai „Ziua Victoriei” și „Războiul de Apărare a Patriei” fac parte din terminologia istoriografiei sovietice și sunt componente indispensabile ale ideologiei și propagandei sovietice comuniste, astăzi, propaganda rusească. Pentru noi, românii de la est de Prut, această zi ar trebui să aibă o altă semnificație: în realitate, Armata Sovietică ne-a ocupat, nu eliberat. Cred că în această zi suntem în drept să-i comemorăm pe toți cei care au luptat în acest război sângeros, ori, soldatul, indiferent în ce tabără a luptat, a fost o jertfă a regimurilor politice. Majoritatea lor nu au mers de bună voie pe front, ci au fost forțați de autorități să ia arma în mâini. Am convingerea că aceasta zi trebuie să fie o Zi de Comemorare și, în nici un caz, o Zi a Victoriei. Cu atât mai mult, cu cât pentru noi tragedia este dublă: conaționalii noștri ai fost înrolați în armata sovietică și în cea română, aflându-se adesea pe poziții militare diametral opuse, frate trăgând în frate, tată în fiu etc.

Noi, în rezultatul acestei „victorii,”am fost rupți de la patria mamă România, ne-am ales cu un regim de ocupație, cu foamete organizată, cu deportări, cu închiderea bisericilor și mănăstirilor, ne-a fost schilodită limba, falsificată istoria…Folosirea simbolisticii comuniste, drapelele unui stat străin, a Rusiei cu precădere, este , după mine, trădare de Patrie.

În această zi de 9 mai pe de o parte trebuie să comemorăm eroii care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial pe de altă parte să sărbătorim Ziua Europei, pentru că dezideratul nostru este integrarea europeană, să devenim parte a marii familii europene, să sărbătorim Pacea, Libertatea, Unitatea. Încă mai culegem „roadele” regimului totalitar comunist. Propaganda comunistă extrem de puternică, ideologizarea excesivă a societății, impunerea conceptului de hommo-sovieticus, considerarea poporului rus drept „frate mai mare” – sunt reminiscențele perioadei sovietice. Asta vorbește de faptul că majoritatea populației de la noi are carențe serioase în ceea ce privește lecțiile amare, pe care ni le-a oferit în trecut și continuă să ni le ofere și acum, istoria. Societatea este divizată în bună parte din cauza influenței propagandei rusești, a dezinformării intenționate.