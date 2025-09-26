Fostul deputat Eugeniu Nichiforciuc, care pretinde la încă un mandat, întrebat despre dosarul penal în care este învinuit: „Niciodată nu am oferit, nu am propus, cumpărarea vreunui deputat. Am dușmani în politică”

Fostul deputat democrat și apropiat al lui Plahotniuc, Eugeniu Nichiforciuc, care pretinde la încă un mandat în timp ce este învinuit de corupere activă, susține că „niciodată nu a oferit, nu a propus, cumpărarea vreunui deputat”.

În cadrul dezbaterilor electorale organizate de Pro TV Chișinău, ZdG l-a întrebat pe Nichiforciuc dacă „cumpărarea deputaților este un mod cinstit, pro-european, de a face politică” și dacă își „reproșează ceva din activitățile din trecut”.

„În iulie 2022, ați fost pus sub învinuire pentru corupere activă după ce ați fi promis 350 de mii de euro unei deputate, pentru ca aceasta să părăsească Partidul Comuniștilor și să voteze proiectele de lege promovate de Partidul Democrat. Deși deputata care v-a denunțat a decedat, recent, Procuratura Anticorupție ne-a informat că urmărirea penală continuă. Odată cu extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, acuzațiile redevin actuale, or, el conducea atunci PDM. Este cumpărarea deputaților un mod cinstit, pro-european, de a face politică? Vă reproșați ceva din activitățile din trecut?”.

„Niciodată nu am oferit, nu am propus, cumpărarea vreunui deputat. Eu sunt politician corect, onest și cinstit. Faptul că am dușmani în politică, în persoana domnului Voronin și altor, este un lucru absolut cert, pentru că luptăm pentru electorat, pentru viziuni și pentru guvernare. Eu nu știu dacă s-au informat până la urmă cei de la ZdG, dar sunt declarații false, nedocumentate și irelevante ale domnului Voronin. Declarațiile domnului Voronin le puteți auzi și la TV8, când a vorbit despre kuliokul domnului Dodon și a doua zi s-ar dezis de ceea ce a vorbit. Mizez pe o justiție absolut corectă, pe o justiție fără corupție, iar domnul Voronin sper că până la urmă să fie tras (la răspundere, n.r.) pentru mărturii false, ceea ce eu sunt sigur că va fi demonstrat”, a răspuns Nichiforciuc.

Pentru a „demonstra” că „dosarul nu are probe și este bazat doar pe declarații eronate”, vicepreședintele Mișcării Respect Moldova a întrebat „dacă eu ies astăzi din emisiune și spun că am auzit că doamna Bogza a propus bani doamnei Stamate (Olesea Stamate, prezentă la dezbatere, n.r.), o să aveți dosar penal?”. „Nu o să aveți. Eu am fost învinuit pentru fapte politice”, a menționat acesta.

Partidul Politic Mișcarea Respect Moldova (PPMRM), al 11-lea candidat în buletinul de vot la alegerile parlamentare, a fost fondat de către un fost deputat democrat și apropiat al lui Plahotniuc – Eugeniu Nichiforciuc. În anul electoral 2025, conducerea partidului a fost preluată de Marian Lupu, fost deputat democrat și comunist.

Ziarul de Gardă a făcut o radiografie a partidului Mișcarea Respect Moldova și a listei de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Eugeniu Nichiforciuc, cel care a pus bazele Mișcării Respect Moldova, este o figură veche în politica din R. Moldova. Și-a început cariera în Partidul Comuniștilor apoi, pentru o scurtă perioadă de timp, a făcut parte din Partidul „Moldova Unită”, formațiune absorbită ulterior de Partidul Socialiștilor. În 2011, Nichiforciuc a aderat la Partidul Democrat, condus atunci de Marian Lupu, fostul său coleg din Partidul Comuniștilor. Nichiforciuc a ajuns o figură importantă în partid, devenind deputat în două rânduri și unul dintre vicepreședinții formațiunii. A dispărut din prim-planul politic în 2021, atunci când i-a expirat mandatul de deputat.

În 2023, când și-a anunțat revenirea în politică prin crearea unui nou partid, Nichiforciuc a fost întrebat, în cadrul unui interviu scris, și despre oligarhul Plahotniuc, cu care a făcut echipă anterior. Nichiforciuc a susținut atunci că „nu a comunicat cu Vlad Plahotniuc demult”.



Ulterior, în cadrul unui alt interviu, Nichiforciuc a declarat că „a devenit dușmanul lui Plahotniuc”.

„Eu am avut comunicare cu domnul Plahotniuc deja după ce am depus mandatul de deputat. Pentru mine era important să aud din prima sursă motivele plecării și multe alte lucruri. În discuția în care, din păcate, nu am primit răspunsuri. Acesta a fost unica discuție, eu mi-am continuat calea cu colegii – să construim Mișcarea Respect Moldova, dar nu știu de ce din acel moment am devenit dușman pentru domnul Plahotniuc”, a afirmat Nichiforciuc.

În 2022, Nichiforciuc a fost pus sub învinuire într-un dosar de corupere activă. Cauza este încă la faza de urmărire penală, a precizat Procuratura Anticorupție într-un răspuns pentru ZdG.

Conform procurorilor anticorupție, Nichiforciuc ar fi promis unei deputate 350 de mii de euro pentru ca aceasta să părăsească fracțiunea Partidului Comuniștilor și să voteze proiectele de lege înaintate de Partidul Democrat, din care Nichiforciuc făcea parte la acel moment. Deputata vizată ar fi fost Elena Bodnarenco. Aceasta a decedat cu câteva zile înainte de punerea sub învinuire a lui Nichiforciuc.