„De unde să știu eu dacă în pungă erau bani și, mai important, câți?”. Voronin susține că a fost provocat „să spună ceva de rău despre partenerii din bloc” la emisiunea de la TV8

Vladimir Voronin susține joi, 21 august, că a fost provocat la emisiunea „Novaia nedelia” de la TV8 „să spun ceva rău despre partenerii din bloc” și a precizat că la întrebarea despre suma din „kuliok” „și-a permis puțin sarcasm pentru a sublinia absurditatea acestor întrebări și eforturile sale jalnice de a distruge Blocul Patriotic”.

Într-un comunicat de presă publicat pe site-ul Partidului Comunist, Voronin a spus că timp de doi ani și jumătate nu a participat la emisiunile canalului TV8. „De aceea, participarea mea, pe 20 august, la emisiunea de la TV8 a fost, într-o oarecare măsură, o cedare la cererile insistente ale lui Anatolie Golea (realizatorul și prezentatorul emisiunii „Novaia nedelia” n.r.)”.

„Înțelegeam perfect unde mă duc și cu cine voi avea de-a face. De asemenea, eram pe deplin conștient că principala sarcină a autorului emisiunii era să mă provoace să fac declarații dure, pe care apoi el și gașca presei pro-guvernamentale le vor interpreta ca fiind tensiuni în cadrul «Blocului Patriotic» abia creat, format din patru partide politice – Partidul Comunist, Partidul Socialiștilor, Partidul «Inima Moldovei» și Partidul «Viitorul Moldovei». Presimțirile mele nu m-au înșelat. Provocatorul profesionist a făcut tot posibilul să mă determine să spun ceva rău despre partenerii din bloc. Întotdeauna amintea de particularitățile înregistrării Blocului, amintea că acum 20 de ani liderii partidelor care au intrat în Bloc, erau membri ai echipei PCRM și, potrivit lui, «au trădat» atât partidul, cât și pe mine personal”, susține Voronin.

Președintele Partidului Comuniștilor și-a permis puțin sarcasm pentru a sublinia absurditatea acestor întrebări și spune că în toate emisiunile televizate anterioare de la aceeași emisiunea a fost a întrebat în mod constant despre acest „kuliok”.

„Cum e întrebarea, așa e și răspunsul. Cu același succes aș fi putut răspunde că în pungă se află un kilogram de bomboane sau tăiței, pe care prezentatorul îi agăță de urechile telespectatorilor. De șase ani, organele de drept, care au competența deplină în această cauză, nu informează publicul despre conținutul pungii. Neajutorarea lor se explică prin faptul că nu au argumente, nu au martori. A existat sau nu o transferare de bani sau de altceva? De unde să știu eu dacă în pungă erau bani și, mai important, câți? Pentru a sublinia absurditatea întrebării lui Golea, mi-am permis să glumesc pe tema că o parte din bani au fost furați. Ceea ce, după cum înțelegeți, nici eu nu puteam ști. Și să presupun că Plahotniuc însuși mi-a vorbit deschis despre acest subiect este de-a dreptul imposibil. Cu atât mai mult cu cât ancheta privind punga a început când Plahotniuc nu mai era în R. Moldova.”

Voronin spune că întrebarea a fost lipsită de orice sens, la fel a fost și răspunsul acestuia, fără sens.

„Oricine a văzut «celebrul» clip cu «punguța» a observat că Igor Dodon, după ce a ținut-o în mâini, a înapoiat-o celor care i-au dat-o și a părăsit încăperea fără nicio «punguță» în mâini. Dar banda de jurnaliști și bloggeri pro-guvernamentali care servesc actuala putere a preferat să ia în serios cuvintele mele și a început să răspândească această «senzație», care nu are niciun sens, pe toate canalele disponibile. Și chiar să adauge lucruri care nu au fost spuse deloc în emisiune”.

Pe 20 august, Vladimir Voronin a susținut în cadrul emisiunii „Novaia nedelia” că în punga neagră pe care Igor Dodon, pe atunci președintele R. Moldova, a primit-o de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov s-ar fi aflat bani în sumă de 860 000 de euro.

— Cum credeți, ce era în punga neagră a lui Plahotniuc?

— 860 000 de euro.

— Știți suma concretă?

— Da.

— Pe care Plahotniuc i-a transmis-o lui Dodon?

— Da. Plahotniuc se revolta, cine a luat celelalte 140 000.

— Unde se revolta? Nu am văzut niciun mesaj…

— Printre ai săi.

— (…) Se revolta printre ai săi că la socialiști au ajuns mai puțini bani?

— Da. El încă spunea: «Știu sigur că am pus acolo un milion.»

— 860 000 de euro este mult, spuneau despre 500 000.

— Mie așa Plahotniuc personal mi-a zis. Ce vrei?

— Sunteți gata să dați mărturii în judecată?

— Am făcut-o deja, nu la judecată, dar procurorilor anticorupție.

Ulterior, Igor Dodon a venit cu o reacție în urma declarațiilor și a spus jurnaliștilor că urmează să facă o ședință cu membrii Blocului Electoral Patriotic unde vor discuta această situație.