VIDEO Profil de candidat: Partidul Politic Mișcarea Respect Moldova

Partidul Politic Mișcarea Respect Moldova (PPMRM), al 11-lea candidat în buletinul de vot la alegerile parlamentare, a fost fondat de către un fost deputat democrat și apropiat al lui Plahotniuc – Eugeniu Nichiforciuc. În anul electoral 2025, conducerea partidului a fost preluată de Marian Lupu, fost deputat democrat și comunist.

Ziarul de Gardă vă prezintă o radiografie a partidului Mișcarea Respect Moldova și a listei de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Mișcarea Respect Moldova a fost înregistrată oficial pe 4 august 2023. La alegerile locale din același an, reprezentanții formațiunii au câștigat 19 mandate de primari, 11 de consilieri raionali și 147 de locuri în consiliile locale.

Respect Moldova se descrie ca fiind „întemeiat pe doctrina social-democratică, cu viziune de centru-stânga al eșichierului politic din R. Moldova”. Conform statutului său, partidul pledează pentru integrarea europeană a R. Moldova.

„Ne dorim să construim Europa la noi acasă, iar în momentul când vom deveni membri ai UE, să avem același nivel de viață ca și europenii. Să nu mergem în Europa ca niște rude sărace care permanent stau cu mâna întinsă”, a declarat Eugeniu Nichiforciuc.

Mișcarea Respect Moldova a îndemnat cetățenii să voteze „Da” la referendumul constituțional din toamna anului 2024, însă nu a avut candidat la alegerile prezidențiale. Scrutinul de pe 28 septembrie va fi primul test legislativ la care formațiunea participă.

Eugeniu Nichiforciuc, cel care a pus bazele Mișcării Respect Moldova, este o figură veche în politica din R. Moldova. Și-a început cariera în Partidul Comuniștilor apoi, pentru o scurtă perioadă de timp, a făcut parte din Partidul „Moldova Unită”, formațiune absorbită ulterior de Partidul Socialiștilor. În 2011, Nichiforciuc a aderat la Partidul Democrat, condus atunci de Marian Lupu, fostul său coleg din Partidul Comuniștilor. Nichiforciuc a ajuns o figură importantă în partid, devenind deputat în două rânduri și unul dintre vicepreședinții formațiunii. A dispărut din prim-planul politic în 2021, atunci când i-a expirat mandatul de deputat.

În 2023, când și-a anunțat revenirea în politică prin crearea unui nou partid, Nichiforciuc a fost întrebat, în cadrul unui interviu scris, și despre oligarhul Plahotniuc, cu care a făcut echipă anterior. Nichiforciuc a susținut atunci că „nu a comunicat cu Vlad Plahotniuc demult”.



Ulterior, în cadrul unui alt interviu, Nichiforciuc a declarat că „a devenit dușmanul lui Plahotniuc”.

„Eu am avut comunicare cu domnul Plahotniuc deja după ce am depus mandatul de deputat. Pentru mine era important să aud din prima sursă motivele plecării și multe alte lucruri. În discuția în care, din păcate, nu am primit răspunsuri. Acesta a fost unica discuție, eu mi-am continuat calea cu colegii – să construim Mișcarea Respect Moldova, dar nu știu de ce din acel moment am devenit dușman pentru domnul Plahotniuc”, a afirmat Nichiforciuc.

În 2022, Nichiforciuc a fost pus sub învinuire într-un dosar de corupere activă. Cauza este încă la faza de urmărire penală, a precizat Procuratura Anticorupție într-un răspuns pentru ZdG.

Conform procurorilor anticorupție, Nichiforciuc ar fi promis unei deputate 350 de mii de euro pentru ca aceasta să părăsească fracțiunea Partidului Comuniștilor și să voteze proiectele de lege înaintate de Partidul Democrat, din care Nichiforciuc făcea parte la acel moment. Deputata vizată ar fi fost Elena Bodnarenco. Aceasta a decedat cu câteva zile înainte de punerea sub învinuire a lui Nichiforciuc.

În lista de candidați a Mișcării Respect Moldova pentru parlamentare, Eugeniu Nichiforciuc este al treilea. Primul loc a fost cedat noului președinte al partidului, Marian Lupu.

„Moldova are profesioniști valoroși, oameni care așteaptă o schimbare reală. Acești oameni trebuie să-i aducem alături de noi. Un pas important în această direcție este aderarea domnului Marian Lupu la mișcarea Respect Moldova. Știm bine că domnia sa este o personalitate cu o vastă experiență în politica națională, dar și în economie, și este capabil să contribuie la echipei și atingerea obiectivelor noastre – de a scoate țara din criză”, a spus Eugeniu Nichiforciuc.

Adus în partid pe post de „locomotivă” electorală, numele lui Marian Lupu a devenit și simbolul formațiunii la alegeri.

„Acest simbol reprezintă o expresie grafică a identității politice a partidului, fiind asociat direct și asumat cu liderul formațiunii, Marian Lupu”, și-a explicat partidul însemnul în fața Comisiei Electorale Centrale.

Fost președinte al Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu a revenit în politică în martie 2025, după o pauză de 6 ani. În perioada 2019 – 2024, a deținut funcția de președinte al Curții de Conturi – o poziție obținută spre finalul guvernării PDM, iar în ultimul an a prestat servicii de consultanță. Lupu a deținut, de-a lungul anilor, diverse funcții de stat și de partid. A fost pro­mo­vat în „marea politică” pe tim­pul guver­nă­rii comu­niste, când a fost viceministru, apoi ministru al Economiei și, ulterior, președinte al parlamentului. În 2009 a plecat de la comuniști și a aderat la PDM, devenind președinte al partidului. A ajuns din nou președinte al parlamentului și, din această postură, a exercitat și funcția de președinte interimar al Republicii Moldova din decembrie 2010 până-n martie 2012.

În 2023, în timp ce era președinte al Curții de Conturi, o angajată a instituției l-a acuzat public pe Lupu de „avansuri sexuale”. Politicianul a acționat-o în judecată pe subalternă, instanța obligând-o pe femeie să dezmintă informațiile și să-i achite despăgubiri morale lui Lupu.

„Eu înțeleg că eu lupt pentru toate femeile. Da, acum poate și judecătorii nu sunt pregătiți să ia decizii corecte. Nu m-au auzit, îmi pare rău că nu au avut capacitatea, inclusiv poate profesională, să audă argumentele noastre și să înțeleagă experiența pe care am avut-o eu”, a relatat Tatiana Vozian într-un clip video publicat de rețelele de socializare.

În iulie 2025, a doua zi după reținerea lui Vladimir Plahotniuc în Grecia, președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Glabur, a sugerat că Lupu s-ar fi întâlnit cu Plahotniuc în timpul unei călătorii pe care ar avut-o la Atena în luna mai, când deja conducea partidul Mișcarea Respect Moldova.

Contactat atunci de Ziarul de Gardă, Marian Lupu a confirmat că a fost în Grecia în perioada respectivă, însă a declarat că nu s-a întâlnit cu Vladimir Plahotniuc.

„După încheierea mandatului la Curtea de Conturi, ofer consultanță unor companii din Uniunea Europeană, inclusiv din Grecia”, a menționat atunci Lupu.

Pe locul doi în lista partidului Mișcarea Respect Moldova se află fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul în demisie Victor Micu. Acesta a aderat la formațiunea politică în aprilie 2025, după ce și-a dat demisia de la Curtea Supremă de Justiție pentru a nu-i fi evaluată integritatea.

„Eu consider în general că vettingul și pre-vettingul nu este constituțional. N-am probe, dar după cum mi-am dat seama, am vorbit cu mai mulți colegi, care chiar au trecut vettingul, și întrebările pentru vetting au fost pregătite de inteligența artificială”, a susținut Micu în cadrul unei emisiuni online.

Locul patru în lista Mișcării Respect Moldova este ocupat de fosta ministră a Educației, Lilia Pogolșa. Aceasta a fost anterior cercetată penal pentru îmbogățire ilicită. Cauza a fost clasată în 2020.

În octombrie 2023, partidul condus atunci de către Nichiforciuc s-a ales cu un deputat în Parlament. Veaceslav Nigai, care părăsise cu câteva zile înainte Partidul Comuniștilor, a aderat la formațiunea lui Nichiforciuc. Acum, Nigai a fost plasat abia pe locul 17 în lista de candidați.