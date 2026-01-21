Dreptul la replică: Adrian Dulgher face trei precizări după ce ZdG a scris că acesta a fost declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani

Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), a solicitat redacției ZdG „dreptul la replică” după publicarea articolului „Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani. El susținea recent că în țara vecină «uite, nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau»” pe 12 ianuarie.

La 21 ianuarie, Adrian Dulgher a transmis redacției ZdG o scrisoare pe care o califică drept „cu caracter strict factual și preventiv” și care, potrivit autorului, „nu urmărește limitarea libertății editoriale, ci respectarea principiilor de acuratețe, echilibru și responsabilitate jurnalistică”.

În demersul său, politicianul solicită publicarea dreptului la replică, precum și rectificarea sau actualizarea articolului „Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani. El susținea recent că în țara vecină «uite, nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau»”, prin „menționarea explicită a faptului că nu există, la acest moment, o confirmare oficială comunicată persoanei vizate”.

Cele trei precizări formulate de Adrian Dulgher:

„În articol se afirmă că aș fi fost declarat «indezirabil» pe teritoriul Ucrainei, menționându-se că informația ar fi fost «confirmată de reprezentanți ai unor instituții din Ucraina». Precizez că, până la data prezentei (cereri, n.r.): nu am primit nicio notificare oficială, nu mi-a fost comunicată nicio decizie scrisă, nu există nicio informare formală din partea autorităților ucrainene sau moldovenești care să confirme existența unei asemenea măsuri”, a scris Dulgher.

Precizăm că, anterior publicării articolului din 12 ianuarie, ZdG l-a contactat pe Adrian Dulgher pentru a-i solicita un punct de vedere, însă acesta nu a răspuns. Totodată, pe 13 ianuarie, ZdG a publicat reacția publică a politicianului în articolul „«Nu am fost informat de nimeni. Pare un pic organizat și miroase…». Reacția lui Adrian Dulgher după ce a fost declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani”.