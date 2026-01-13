„Nu am fost informat de nimeni. Pare un pic organizat și miroase…”. Reacția lui Adrian Dulgher după ce a fost declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani

Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista partidului la alegerile parlamentare din septembrie 2025 de pe locul 2, a venit cu o reacție după ce a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani.

Acesta susține că el nu a fost anunțat de o astfel de decizie și că a fost luată politic de ambasadorul Ucrainei împreună cu Partidul Acțiune și Solidare (PAS).

„De ce presa guvernării și Ziarul de Gardă presupun că au informații că eu nu mai am voie în Ucraina pe o perioadă de trei ani când eu personal nu am fost informat de nimeni, inclusiv de autoritățile din Ucraina. Asta parcă pare un pic organizat și miroase… Se presupune că după ce Lorena Bogza a făcut articolul ei (postare pe pagina sa de Facebook n.r). Ambasadorul Ucrainei cu interesele lui PAS au luat decizia aceasta, pur și simplu să fie un joc politic, de aceea că Lorena Bogza a vorbit de partidul CUB, dar nu era nevoie, eu nu am vorbit de partidul CUB deloc, eu pur și simplu am vorbit din partea mea. A fost un video făcut pentru Cătălin Lungu cu un pic de sarcasm, pentru că el sperie oamenii. Dar uite cum politicienii întorc ca să atace partidele politice. CUB nu are nimic de-a face cu discuțiile pe care le-am avut”, a declarat Dulgher.

Recent, Dulgher publica un video din orașul Lviv, Ucraina și susținea că „uite, drone nu-s, viața e pașnică” și că „totul este bine”, afirmații care contrazic realitatea. Chiar în noaptea din 9 ianuarie, Rusia a lansat o rachetă balistică cu rază medie împotriva regiunii Lviv. Ulterior, Dulgher publica imagini din Bukovel, o stațiune de ski din Ucraina.

Conform informațiilor ZdG, Adrian Dulgher a primit interdicție de a intra în Ucraina luni, 12 ianuarie 2026. Interdicția este valabilă timp de trei ani, până la 12 ianuarie 2029.

„Am ajuns acum în Lviv, la teatru Național de balet (…). Uite, nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau, merge traficul. De ce noi trebuie să ne speriem în Moldova, când aici în Ucraina toți merg de parcă nimic nu se întâmplă și în viață tot e bine”, declara Adrian Dulgher într-un video postat pe rețelele de socializare.

ZdG a încercat să obțină o reacție de la Adrian Dulgher înainte de a publica articolul, însă numărul de telefon moldovenesc al acestuia este deconectat. În dimineața zilei de luni, 12 ianuarie, Dulgher a publicat pe rețelele de socializare mai multe clipuri din care rezultă că se află în străinătate.

ZdG subliniază că războiul se desfășoară pe întreg teritoriul Ucrainei, însă luptele de cea mai mare intensitate și pierderile umane cele mai ridicate au loc în zonele de est și sud, unde sunt concentrate principalele operațiuni și încercări de cucerire de teritoriu. Vestul țării este lovit mai rar de atacuri, în special pentru a aduce pagube asupra infrastructurii.