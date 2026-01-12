Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina pentru trei ani. El susținea recent că în țara vecină „uite, nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau”

Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista partidului la alegerile parlamentare din septembrie 2025 de pe locul 2, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către reprezentanți ai unor instituții din Ucraina.



Recent, Dulgher publica un video din orașul Lviv, Ucraina și susținea că „uite, drone nu-s, viața e pașnică” și că „totul este bine”, afirmații care contrazic realitatea. Chiar în noaptea din 9 ianuarie, Rusia a lansat o rachetă balistică cu rază medie împotriva regiunii Lviv. Ulterior, Dulgher publica imagini din Bukovel, o stațiune de ski din Ucraina.



Conform informațiilor ZdG, Adriano Dulgher a primit interdicție de a intra în Ucraina astăzi, 12 ianuarie 2026. Interdicția este valabilă timp de trei ani, până la 12 ianuarie 2029.



Înainte de aplicarea interdicției, Dulgher publica materiale video din Ucraina unde punea la îndoială gravitatea războiului.

„Am ajuns acum în Lviv, la teatru Național de balet (…). Uite, nu-s drone. Viața e pașnică, oamenii stau, merge traficul. De ce noi trebuie să ne speriem în Moldova, când aici în Ucraina toți merg de parcă nimic nu se întâmplă și în viață tot e bine”, declara Adriano Dulgher într-un video postat pe rețelele de socializare.

Dulgher a publicat mai multe videoclipuri din Lviv, în care susține că „oamenii își duc viața normal” și i-a îndemnat pe moldoveni să nu fie „speriați”, insinuând că războiul din Ucraina nu este atât de grav pe cât este prezentat în spațiul public.

ZdG a încercat să obțină o reacție de la Adrian Dulgher, însă numărul de telefon moldovenesc al acestuia este deconectat. În dimineața zilei de luni, 12 ianuarie, Dulgher a publicat pe rețelele de socializare mai multe clipuri din care rezultă că se află în străinătate.

ZdG subliniază că războiul se desfășoară pe întreg teritoriul Ucrainei, însă luptele de cea mai mare intensitate și pierderile umane cele mai ridicate au loc în zonele de est și sud, unde sunt concentrate principalele operațiuni și încercări de cucerire de teritoriu. Vestul țării este lovit mai rar de atacuri, în special pentru a aduce pagube asupra infrastructurii.

Adriano Dulgher a candidat pentru fotoliul de deputat în cadrul alegerilor parlamentare din 2025 din partea partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), aflându-se pe locul doi în listă. În urma alegerilor, CUB a obținut 13313 de voturi (0,84%). În scurta sa existență, CUB a fost implicat în mai multe controverse politice.

În timpul campaniei electorale, Dulgher susținea că prin investiții și creștere economică, R. Moldova poate deveni „un exemplu pentru toate țările mici în lume, fix cum a fost Singapore, fix cum a fost și s-a ridicat Dubai”. La fel, acesta a menționat de nenumărate ori că tariful energiei electrice ar putea fi de un leu.

Dulgher a devenit cunoscut publicului larg, după ce în luna mai al anului 2020, s-a declarat proprietarul celor 1,5 milioane de euro ascunși într-un tir și capturați de vameși, în timp ce vehicului venea din România și intenționa să intre în R. Moldova. Acesta a fost cercetat de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), însă ulterior a fost scos de sub urmărire penală, din lipsă de probe. La fel, responsabilii din cadrul PCCOSC au confirmat pentru ZdG că banii nu-i aparțin lui Dulgher și că el nu are nicio legătură cu captura de la vama Leușeni.

Potrivit unei anchete RISE, Adriano Dulgher se prezintă drept milionar și vorbește cu patos despre realizările sale. Parcursul acestuia a trecut de la vedetă TV, la dosar penal, iar acum la cel de politician în ascensiune.

RISE Moldova i-a analizat declarațiile și i-a urmărit afacerile, inclusiv cele ale familiei sale extinse. Cele mai multe dintre declarațiile lui Dulgher despre cum face „milioane” nu coincid realității: orașe în Africa, construcția unei fabrici de zahăr, afaceri în India. Au fost găsite însă conexiuni dubioase cu persoane implicate în trafic de ființe umane, vizate în dosare penale privind spălarea banilor sau producere clandestină a țigărilor pe teritoriul statelor Uniunii Europene.