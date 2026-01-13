CUB se distanțează de declarațiile lui Adrian Dulgher: „Exprimăm regretul pentru mesajul confuz care se asociază cu numele partidului”

Diana Lupu, care, potrivit listei membrilor CUB depuse la Agenția de Servicii Publice (ASP) în campania electorală de la alegerile parlamentare, este vicepreședinta CUB și președinta Organizației de Femei a partidului, a distribuit o postare publicată pe Facebook de pagina „CUB Women”, în care se declară că partidul „nu se asociază cu declarațiile expuse de dl Adrian Dulgheru”. Totuși, pe pagina oficială a partidului lipsește o declarație. Alți foști membri ai partidului, la fel, s-au distanțat de declarațiile acestuia.

„Asta pare oleacă tot organizat și miroase”, a fost declarația lui Adrian Dulgher, vicepreședintele partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), referindu-se la informația publicată de ZdG despre interzicerea accesului acestuia în Ucraina pentru o perioadă de trei ani, după ce a publicat un video din orașul Lviv, Ucraina, unde susținea că „uite, drone nu-s, viața e pașnică” și că „totul este bine”, insinuând că războiul din Ucraina nu este atât de grav pe cât este prezentat în spațiul public.

„Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare nu se asociază cu declarațiile expuse de dl Adrian Dulgheru în spațiul mediatic cu referire la situația din Ucraina. Declarațiile respective au fost expuse de dl Dulgheru în calitate de persoană fizică și nicidecum nu reflectã poziția oficială a partidului CUB. Exprimăm regretul pentru mesajul confuz care se asociază cu numele partidului CUB”, se arată în postarea distribuită de vicepreședinta CUB, Diana Lupu.

Rodica Rusu Grama, ex-vicepreședinta partidului CUB, care și-a dat demisia în urmă cu o lună, a declarat că mesajele lui Dulgheru au fost făcute „ca persoană fizică”.

„Personal eu, ca și mulți colegi ai mei din CUB, nu avem nici o legătură cu declarațiile recente a lui Adrian Dulgheru, care s-a expus public ca persoană fizică și nu din numele unei echipe. Am ACUZAT mereu războiul din Ucraina, ceea ce se vede din postările mele publice anterioare, precum și din munca de peste 2 ani în susținerea persoanelor refugiate din Ucraina”, a menționat ea.

Igor Munteanu, fostul președinte al partidului, care a plecat de la conducere pe 12 decembrie din dorința de a „reveni la niște proiecte academice”, a publicat astăzi, 13 ianuarie, un mesaj în care vorbește despre gravitatea războiului, referindu-se și la cei care manipulează.

„Există ticaloși, care manipulează fricile noastre de război, de cruzime și nelegiuiri pentru a ne impune starea de a le ignora, după care vin negaționiștii, cei care pun la îndoială grozăviile războiului. După ei vin cei care pun semne de egalitate între suferințele Ucrainei în acest război și cele ale statului agresor, Rusia, încercând prin diverse manipulări, mai mult sau mai puțin subtile, să acrediteze ideea unei vinovații comune”, a menționat Igor Munteanu, ex-președintele partidului CUB.

Dulgher a menționat, într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, că nu a fost informat de autoritățile din Ucraina despre acest lucru, dar, în același timp, nu a negat informația. Acesta a acuzat Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) că ar sta în spatele acestei decizii, iar referitor la declarațiile sale, a afirmat că au fost spuse „cu un pic de sarcasm”.

„De ce presa guvernării și Ziarul de Gardă, presupun că au informații precum eu nu mai am voie în Ucraina pentru o perioadă de trei ani, când eu personal nu am fost informat de nimeni, inclusiv nici de autoritățile din Ucraina”, a declarat Adrian Dulgher.

Acesta face referire la postarea jurnalistei Lorena Bogza, care a criticat modul în care vicepreședintele CUB a vorbit despre război, menționând că „afirmațiile politicianului nu pot fi calificate ca libertate de exprimare – el, cu bună știință, promovează un fals”.

Potrivit lui Dulgher, în urma postării jurnalistei, mai multe părți ar fi conlucrat pentru a duce la interzicerea sa în Ucraina.

„Asta pare oleacă tot organizat. După ce Lorena Bogza a făcut articolul ei, ambasadorul Ucrainei cu interesele lui PAS, au luat decizia aceasta pur și simplu ca să fie un joc politic, de aceea că Lorena Bogza a vorbit despre partidul CUB, dar nu era nevoie. Eu nu am vorbit deloc de partidul CUB”, a spus el.

Dulgher adaugă că mesajul a fost transmis „cu un pic de sarcasm” și că nu reflectă poziția partidului CUB, ci doar opinia sa. De asemenea, acesta a adresat o întrebare urmăritorilor săi:

„Voi credeți că este voce de exprimare liberă ori dacă ai zis ceva care e contra guvernării o să fii pedepsit?”, a conchis el.

Dulgher a publicat mai multe videoclipuri din Lviv, în care susține că „oamenii își duc viața normal” și i-a îndemnat pe moldoveni să nu fie „speriați”, insinuând că războiul din Ucraina nu este atât de grav pe cât este prezentat în spațiul public.

ZdG subliniază că războiul se desfășoară pe întreg teritoriul Ucrainei, însă luptele de cea mai mare intensitate și pierderile umane cele mai ridicate au loc în zonele de est și sud, unde sunt concentrate principalele operațiuni și încercări de cucerire de teritoriu. Vestul țării este lovit mai rar de atacuri, în special pentru a aduce pagube asupra infrastructurii.

Adriano Dulgher a candidat pentru fotoliul de deputat în cadrul alegerilor parlamentare din 2025 din partea partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), aflându-se pe locul doi în listă. În urma alegerilor, CUB a obținut 13313 de voturi (0,84%). În scurta sa existență, CUB a fost implicat în mai multe controverse politice.

În timpul campaniei electorale, Dulgher susținea că prin investiții și creștere economică, R. Moldova poate deveni „un exemplu pentru toate țările mici în lume, fix cum a fost Singapore, fix cum a fost și s-a ridicat Dubai”. La fel, acesta a menționat de nenumărate ori că tariful energiei electrice ar putea fi de un leu.

Dulgher a devenit cunoscut publicului larg, după ce în luna mai al anului 2020, s-a declarat proprietarul celor 1,5 milioane de euro ascunși într-un tir și capturați de vameși, în timp ce vehicului venea din România și intenționa să intre în R. Moldova. Acesta a fost cercetat de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), însă ulterior a fost scos de sub urmărire penală, din lipsă de probe. La fel, responsabilii din cadrul PCCOSC au confirmat pentru ZdG că banii nu-i aparțin lui Dulgher și că el nu are nicio legătură cu captura de la vama Leușeni.

Potrivit unei anchete RISE, Adriano Dulgher se prezintă drept milionar și vorbește cu patos despre realizările sale. Parcursul acestuia a trecut de la vedetă TV, la dosar penal, iar acum la cel de politician în ascensiune.

RISE Moldova i-a analizat declarațiile și i-a urmărit afacerile, inclusiv cele ale familiei sale extinse. Cele mai multe dintre declarațiile lui Dulgher despre cum face „milioane” nu coincid realității: orașe în Africa, construcția unei fabrici de zahăr, afaceri în India. Au fost găsite însă conexiuni dubioase cu persoane implicate în trafic de ființe umane, vizate în dosare penale privind spălarea banilor sau producere clandestină a țigărilor pe teritoriul statelor Uniunii Europene.