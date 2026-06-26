Curieri ruși ar fi fost „reținuți” la aeroport. MAE neagă acuzațiile Ambasadei Federației Ruse la Chișinău

Ambasada Federației Ruse susține că joi, 25 iunie, curieri diplomatici ai Ministerului rus al Afacerilor Externe „au fost reținuți timp de mai multe ore” pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. În replică, Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova respinge „declarațiile nefondate” și afirmă că aceștia nu au fost reținuți, iar valiza diplomatică „nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunui control”.

Potrivit misiunii diplomatice a Federației Ruse, la 25 iunie, curierii diplomatici ai Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse „au fost reținuți timp de mai multe ore” și autoritățile ar fi cerut inspectarea corespondenței diplomatice și predarea „voluntară” a telefoanelor mobile.

Ambasada invocă articolul 27 al Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, potrivit căruia curierii diplomatici „beneficiază de inviolabilitate personală și nu pot fi arestați sau reținuți sub nicio formă”. Totodată, susține că autoritățile Republicii Moldova au fost informate din timp despre sosirea acestora, în conformitate cu procedurile stabilite. Ambasada a scris că „este nevoită să își exprime public protestul ferm în legătură cu încălcare gravă a normelor fundamentale ale dreptului internațional”.

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe a respins acuzațiile.

„Afirmațiile potrivit cărora autoritățile Republicii Moldova ar fi încălcat prevederile dreptului internațional sunt false. Valiza diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunei verificări care să contravină prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. De asemenea, curierii diplomatici nu au fost reținuți. Autoritățile Republicii Moldova au acționat în deplină conformitate cu obligațiile internaționale și cu legislația națională. Regretăm că partea rusă invocă, din nou, în mod selectiv normele dreptului internațional”, au transmis reprezentanții MAE.

După începutul războiului din Ucraina, Chișinăul a expulzat în mai multe rânduri diplomați ruși și a redus efectivul misiunii diplomatice ruse, invocând motive de securitate.