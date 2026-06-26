TV8 O rudă din familia extinsă a Maiei Sandu ar fi făcut tranzacții cu un om de afaceri sancționat. Reacția președintei

Șeful Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău”, Constantin Batin, soțul Tatianei Batin, șefa de cabinet a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și verișoară a președintei Maia Sandu, a făcut afaceri cu omul de afaceri leton Marks Blats, aflat sub sancțiuni internaționale. Cu câteva săptămâni înainte de a fi numit în funcție, Batin a făcut schimb de companii cu Blats. La acel moment, businessmanul se afla deja sub sancțiunile Statelor Unite, fiind acuzat că a făcut parte dintr-o rețea care a furnizat tehnologii avansate armatei ruse după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Ulterior, Marks Blats a fost sancționat și de Uniunea Europeană, Marea Britanie, Letonia și Ucraina, arată o investigație TV8, publicată pe 25 iunie.

Președinta Maia Sandu a comentat situația la emisiunea „În Profunzime” de la Pro TV, afirmând că nu este un caz pe care ar putea să-l explice. Tatiana Batin și-a depus demisia din funcția de șefa de cabinet a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Constantin Batin a ajuns șef al Zonei Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău” la începutul lui 2024. Potrivit unui răspuns de la Ministerul Economiei, bărbatul ar fi participat la un concurs pentru funcția de director, câștigat din a doua încercare.

În 2025, Constantin Batin a încasat peste 630 de mii de lei de la „Expo-Business-Chișinău”, ceea ce înseamnă un venit mediu de aproximativ 50 de mii de lei pe lună. Soția sa, Tatiana Batin, verișoară a președintei Maia Sandu și angajată a Parlamentului, a declarat venituri de peste 548 de mii de lei din salarii, compensații și diurne.

Cu doar câteva săptămâni înainte să fie numit la conducerea ZAL, Constantin Batin a făcut schimb de companii cu un om de afaceri leton de origine israeliană, Marks Blats. În momentul tranzacției, Blats se afla deja sub sancțiunile Statelor Unite, fiind acuzat de autoritățile americane că a făcut parte dintr-o rețea care a furnizat tehnologii avansate armatei ruse după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina.

Batin i-a transmis lui Blats compania Berlagr SRL. Firma a fost înființată în 2007 de tatăl lui Constantin Batin și era înregistrată în apartamentul familiei din orașul Ialoveni. Istoricul companiei arată însă că Blats a avut legături mai vechi cu firma lui Batin.

În ianuarie 2022, Blats preluase compania de la Batin și chiar o administra, apoi i-a întors-o. În schimbul Berlagr SRL, omul de afaceri aflat sub sancțiuni internaționale i-a cedat lui Batin firma Ecotech Group. Compania a fost înființată în 2020 și se ocupă cu tratarea şi eliminarea deșeurilor periculoase. În 2024, compania a avut venituri de aproape 16 mii de lei. Batin a spus pentru TV8 că a înființat această companie chiar la solicitarea omului de afaceri leton. Istoricul companiei confirmă că Ecotech Group a fost fondată de Batin în octombrie 2020 și peste două luni i-a transmis-o lui Blats. Iar în 2024, Batin a preluat-o din nou.

Batin a declarat că și-a vândut una dintre companiile inactive lui Blats, care intenționa să dezvolte afaceri în Republica Moldova și avea nevoie de o entitate juridică cu istoric de activitate. Ulterior, cei doi au făcut un schimb de firme, tranzacțiile fiind efectuate în aceeași zi, la același notar. Batin susține că a preluat compania cu intenția de a dezvolta un proiect în domeniul stațiilor de epurare, însă după ce s-a angajat la ZEL a renunțat la idee și nu a desfășurat nicio activitate prin intermediul acesteia.

„Nu am cum să ofer detalii aici, întrebările trebuie să i le adresați lui. Din ce am reușit eu să văd el a vândut o companie către o persoană și nu s-a uitat în lista de sancțiuni internaționale. După ce a vândut compania, s-a dovedit că omul e în lista de sancțiuni internaționale. Nu e treaba mea, nu e un caz pe care pot să-l explic”, a declarat șefa statului cu privire la acest caz.

Investigația TV8 poate fi citită integral aici.