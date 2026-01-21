Cum ar putea România să apere R. Moldova în cazul unui război? Anunțul șefului Armatei

România va continua să sprijine R. Moldova inclusiv din punct de vedere militar, pentru întărirea capacităţii sale de apărare, a declarat marţi, 20 ianuarie, într-o conferinţă de presă, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad. Declaraţia a fost făcută în contextul unei întrebări privind un eventual conflict pe teritoriul R. Moldova, relatează digi24.

Generalul Gheorghiţă Vlad a explicat că R. Moldova ar putea fi apărată de o „coaliţie de voinţă”, nu de NATO, în cazul unui conflict militar, după modelul celei formate pentru Ucraina.

„R. Moldova este un stat neutru. Deci, în niciun caz Alianţa nu poate fi implicată în apărarea, în cazul unui conflict în interior. Dar asta nu înseamnă că nu se pot găsi formate ale coaliţiilor de voinţă, pe modelul celei care se coagulează astăzi pentru Ucraina”, a subliniat acesta.

Potrivit şefului Statului Major al Apărării, România rămâne „foarte determinată” să sprijine multidimensional R. Moldova. „Din punct de vedere militar, am acordat, acordăm şi vom continua să acordăm asistenţă militară R. Moldova, astfel încât să-şi întărească capacitatea de apărare şi să fie în măsură să răspundă oricărei ameninţări externe”, a precizat generalul Gheorghiţă Vlad.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Sibiu, la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est, alături de generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii. După întâlnirea cu jurnaliştii, cei doi oficiali au vizitat Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu.