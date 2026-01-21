BBC a publicat fotografii cu peste 300 de persoane ucise în timpul reprimării protestelor din Iran

Serviciul de fact-checking al BBC (BBC Verify) a primit de la surse din Iran sute de fotografii care surprind fețele unor persoane ucise în timpul reprimării protestelor antiguvernamentale din țară. Imaginile au fost realizate la un centru de medicină legală din sudul Teheranului. Jurnaliștii au analizat 392 de fotografii și au reușit să identifice 326 de persoane, inclusiv 18 femei. Unele victime au fost fotografiate de mai multe ori, din unghiuri diferite.

BBC a publicat imaginile într-o formă blurată. Potrivit redacției, multe dintre cadavre sunt grav desfigurate, ceea ce îngreunează identificarea. În 69 de cazuri, victimele erau marcate drept „necunoscute”, semn că identitatea lor nu fusese stabilită la momentul realizării fotografiilor. Doar 28 de persoane aveau etichete pe care numele puteau fi citite clar.

„Etichetele de pe mai mult de 100 dintre victime, pentru care fusese consemnată data morții, indicau 9 ianuarie – una dintre cele mai sângeroase nopți pentru protestatarii din Teheran”, notează BBC.

Surse ale publicației susțin că numărul real al persoanelor ucise, ale căror trupuri se află în centrele de medicină legală se ridică la mii. Potrivit unuia dintre interlocutorii jurnaliștilor, în institutul medico-legal din sudul Teheranului au fost văzute victime cu vârste cuprinse între 12–13 ani și 60–70 de ani. „A fost pur și simplu îngrozitor”, au declarat sursele.

La sfârșitul lunii decembrie, în Iran au izbucnit proteste antiguvernamentale, reprimate violent de autorități. De mai multe săptămâni, internetul este aproape complet întrerupt în țară, ceea ce face dificilă documentarea evenimentelor.

Potrivit agenției HRANA, peste 4 500 de persoane și-ar fi pierdut viața în urma reprimării violente a protestelor. Alte organizații pentru drepturile omului vorbesc despre un bilanț și mai mare.