Citiți joi în ZdG: (In)Dependenți de Rusia: „Principala amenințare” – cu acces la banii și informațiile noastre și Școli supraaglomerate vs. școli cu deficit de elevi

Într-o nouă ediție tipărită a Ziarului de Gardă, aflați că majoritatea instituțiilor publice din țară își gestionează finanțele și bazele de date utilizând un software rusesc – 1C. Mai mult, Ucraina a interzis utilizarea acestui program în instituțiile publice, invocând riscuri pentru securitatea națională. Cum justifică instituțiile statului utilizarea programului rusesc și ce alternative există pe piața de software aflați în rubrica Anchetă.

Tot în această ediție, ZdG a scris despre școlile supraaglomerate din capitală, unde clasele ajung la 38-42 de elevi, în timp ce în sate se închid școli din lipsă de elevi. ZdG a analizat fenomenul, iar la rubrica Reporter Special citiți cum explică reprezentanții autorităților publice centrale și locale această situație.

R. Moldova a anunțat, pe 19 ianuarie, inițierea procedurilor de retragere din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Ce înseamnă această mișcare, ce spune opoziția, dar și ce afirmă experții politici despre ieșirea țării din CSI, aflați în rubrica „La marginea Europei”.

Luni, 19 ianuarie, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, și un fost șef de direcție din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, Valeriu Cojocaru, au fost recunoscuți vinovați pentru abuz în serviciu și fals în acte în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și condamnați la câte trei ani de închisoare cu executare. Care sunt acuzațiile formulate de procurori și cum au reacționat cei vizați după pronunțarea sentinței, citiți la rubrica Dosar.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a doua ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: O idee de pace cu semne de întrebare: Gaza, Groenlanda, Putin și un miliard de dolari/ Plahotniuc, vizat într-un nou dosar penal? A fost intentat un proces penal „pe faptul confecționării, deținerii, utilizării actelor cu identitate falsă”

OPINII:

Alina Radu: Rusia atacă Ucraina la București

EDITORIALE:

Aneta Grosu: Al cui era cadavrul depistat sâmbătă într-o suburbie a Chișinăului?

ANCHETĂ: (in)DEPENDENȚI de Rusia: „Principala amenințare” – cu acces la banii și informațiile noastre/

DOSAR: Dosarul Damir: finul lui Plahotniuc, CONDAMNAT la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI. Pedepse similare pentru un fost șef al IGP și un ex-șef al Direcției nr. 5

CITITORUL DE GARDĂ: O scrisoare, un rechizitoriu și o acreditare jurnalistică de la MAE, nerecunoscută de un polițist de frontieră

TRĂIND DE GARDĂ: Radu Dutcovici, „activist” cu peste 100 de mii de urmăritori, ACUZAT că a strâns bani de la diasporă, folosind aceeași poveste falsă ani la rând. Banii NU ajungeau la familia pentru care se colectau

REPORTER SPECIAL: Școli supraaglomerate vs. școli cu deficit de elevi: „Practic, suntem epuizați”

EXCLUSIV: „Unirea nu este interzisă de Constituție.” Interviu cu Nicolae Negru, scriitor și analist politic

LA MARGINEA EUROPEI: R. Moldova spune adio CSI: „Aflarea într-o structură care, de fapt, nu mai există nu aduce niciun fel de beneficii R. Moldova”

PROIECT: „Vârstnicii își doresc discotecă, dar și asistență psihologică, și consiliere socială.” Centre comunitare pentru toate vârstele: spații accesibile și prietenoase create în mai multe localități din țară

ANIVERSARE: Profesorul universitar Valeriu Revenco – vocație și excelență în cardiologia din Republica Moldova

OAMENI: Un dialog ratat cu SATOSHI – învingătorul