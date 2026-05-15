CSJ a decis: Victor Perțu, candidatul partidului „Democrația Acasă” la primăria Orhei, rămâne în afara buletinului de vot

Victor Perțu, candidatul lui Vasile Costiuc la primăria mun. Orhei, rămâne în afara buletinului de vot, după ce recursul depus de partidul „Democrația Acasă” împotriva deciziei Curții de Apel (CA) Nord, privind excluderea acestuia din cursa electorală, a fost respins de către Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Inițial, Perțu a fost exclus din cursa electorală după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a constatat existența unui bloc electoral camuflat între Partidul Politic „Democrația Acasă” și Partidul Politic „Șor”, declarat neconstituțional.

CA Nord a admis marți, 12 mai, apelurile declarate de CEC și Sergiu Stanciu. Astfel, s-a casat integral hotărârea Judecătoriei Orhei din 7 mai, fiind respinsă cererea de chemare în judecată formulată de partidul „Democrația Acasă”.

Anterior, Judecătoria Orhei a anulat decizia CEC prin care a fost anulată înregistrarea în cursa electorală de la Orhei a candidatului la funcția de primar a partidului „Democrația Acasă”, Victor Perțu. Decizia a fost pronunțată de magistrata Judecătoriei Orhei, sediul Central, Alina Balan, care a admis contestația formațiunii politice și candidatului.

Astfel, prima instanță a anulat decizia CEC din 2 mai prin care se refuză înregistrarea lui Victor Perțu. Alina Balan a constatat că CEC a admis contestația lui Sergiu Stanciu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, peste termen.

Anterior, CEC a admis cererea prealabilă a candidatului PAS, Sergiu Stanciu, prin care a solicitat anularea înregistrării lui Perțu în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Orhei și constatarea existenței unui bloc electoral camuflat între Partidul Politic „Democrația Acasă” și Partidul Politic „Șor”, declarat neconstituțional.

Urmare a examinării tuturor materialelor pe acest caz, Comisia Electorală Centrală a constatat implicarea activă a lui Victor Perțu în cadrul activităților desfășurate de Partidul Politic „Șor”, declarat ulterior neconstituțional. De asemenea, Comisia a constatat că activitatea de susținere a formațiunii politice a continuat și după ce aceasta a fost declarată neconstituțională, inclusiv a partidelor politice care sunt suspectate că ar fi succesoare ale formațiunii date, se mai arată într-un comunicat comunicat de presă emis de CEC.

Totodată, CEC a menționat că „traseismul politic al candidatului și suprapunerea resurselor umane între cele două formațiuni sugerează existența unor elemente de bloc electoral camuflat”.

Totodată, Comisia a examinat materialul video depus de către Stanciu și a depistat că elementele de fundal și discursul candidatului „confirmă suspiciunile de afiliere și constituie dovezi materiale care indică legătura lui Victor Perțu cu partidul declarat neconstituțional”. De asemenea, Comisia a constatat existența unor conexiuni în urma analizei listei voluntarilor pentru a doua săptămână de campanie a Partidului Politic „Democrația Acasă”, fiind depistate persoane care au afiliere politică cu partidele politice din autointitulatul bloc politic „VICTORIE – ПОБЕДА”.

În acest sens, CEC a anulat hotărârea Consiliului electoral de circumscripție electorală municipală Orhei cu privire la înregistrarea lui Victor Perțu în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Orhei din partea Partidului Politic „Democrația Acasă” la alegerile locale noi din 17 mai 2026.

Vasile Costiuc a descris anterior decizia CEC drept o „uzurpare a puterilor de stat”. Într-un videoclip publicat pe 8 mai, acesta susține că CEC a aprobat inițial decizia Consiliului Electoral din Orhei privind înregistrarea lui Victor Perțu în cursa electorală. Potrivit lui Costiuc, acest fapt „demonstrează că peste două săptămâni, când Postică împreună cu Caraman și împreună cu ceilalți au luat altă decizie de scoatere din cursa electorală, este de fapt o decizie absolut politică venită de sus, de la partidul PAS”.

Deși în prezent este directorul Regiei Apă-Canal Orhei, Victor Perțu a fost, în perioada 2015–2024, asociat cu rețeaua politică a lui Ilan Șor. Acesta a participat frecvent la acțiunile organizate de partid și a apărut alături de persoane din anturajul acestuia, precum Marina Tauber, Alexei Lungu și Tatiana Cociu. Totodată, Perțu a fost unul dintre liderii protestelor organizate de fostul Partid „Șor”. În timpul campaniei electorale, la conferințele de presă ale partidului „Democrația Acasă” au fost prezenți și membri ai structurilor asociate lui Șor, inclusiv activiști și consilieri raionali din partea Forței de Alternativă și de Salvare a Moldovei, afiliată fostului Partid „Șor”. Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a declarat că „cineva din comisia Electorală Centrală va sta la pușcărie pentru aceste abuzuri”.