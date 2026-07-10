Costiuc a adus o plăcintă la Președinție. Pardidul „Democrația Acasă” nu a intrat la consultări, dar a propus un premier

Deputații fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, în frunte cu liderul formațiunii, Vasile Costiuc, nu au participat la consultările anunțate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Totuși, vineri, 10 iulie, aceștia au venit la sediul Președinției, unde au adus o plăcintă „în semn de protest” și au făcut declarații de pe scările instituției. Parlamentarii l-au propus pe președintele PAS și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, pentru funcția de prim-ministru.

„Să vii la Președinție nu înseamnă să vii la consultări”, a remarcat chiar deputatul Costiuc în fața jurnaliștilor adunați la Președinție.

Membrii fracțiunii s-au prezentat la Președinție aducând o „plăcintă mică, în semn de protest”. Astfel, Costiuc a făcut trimitere la o declarație mai veche a șefei statului, care compara bugetul de stat cu o plăcintă și explica faptul că, dacă aceasta este mică, oricât de echitabil ar fi împărțită, nu va ajunge pentru toți. „Niciodată n-o să fie suficient pentru că întotdeauna necesitățile sunt mai mari decât resursele și posibilitățile”, declara atunci Maia Sandu.

„E adevărat că plăcinta e mică și, în 6 ani (de guvernare PAS, n.r.), plăcinta nu a crescut deloc. Dar apetitul celor care împart plăcinta a crescut uriaș de mult”, a declarat Costiuc, continuând discursul cu mai multe acuzații la adresa guvernării și declarații politice.

„Democrația Acasă” a venit cu o propunerea ca responsabilitatea actului de guvernare să fie preluată de conducerea partidului aflat la putere.

„Noi îl propunem din partea partidului, a Parlamentului și a societății pe domnul Igor Grosu. Este unicul care are autoritatea morală, cunoaște formula vremurilor bune și a câștigat alegerile. Să își asume politic actul de guvernare, pe modelul țărilor democratice din Europa, unde cei care câștigă alegerile merg în fruntea Guvernului”, a adăugat președintele formațiunii.

Vasile Costiuc a venit și cu un mesaj pentru viitorul Guvern: „Să reducă apetitul nesimțit al celor care lucrează în instituțiile statului, să distrugă sistemul moștenit de la Vorornin și Plahotniuc, să promoveze concursuri pe bune, democratice, în funcții cheie și să răspundă cei care au compromis parcursul european”.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova. Cinci dintre fracțiuni urmau să se întâlnească cu Maia Sandu pe 10 iulie, iar fracțiunea PAS – pe 11 iulie. Totuși, fracțiunile parlamentare au anunțat că vor boicota consultările.