Biroul pentru Integrare Europeană, despre anunțul privind pregătirea unei foi de parcurs pentru țările candidate: „Este un semnal politic important, care arată că eforturile țărilor care livrează reforme sunt recunoscute”

„Este un semnal politic important, care arată că eforturile țărilor care livrează reforme sunt recunoscute”, a transmis Biroul pentru Integrare Europeană după anunțul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind pregătirea unor foi de parcurs pentru țările candidate care avansează rapid în procesul de aderare.

Potrivit Comisiei, o astfel de foaie de parcurs ar urma să stabilească priorități clare, termene și rezultate concrete în implementarea reformelor și să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare.

Ea nu stabilește dinainte data aderării și nici ritmul negocierilor, care rămâne legat de progresele și reformele realizate de fiecare țară. O procedură similară a fost folosită pentru valurile precedente de extindere ale UE.

„Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele R. Moldova, iar noi sperăm ca țara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs. Pentru Moldova, aceasta ar aduce mai multă claritate și predictibilitate și ne-ar ajuta să ne concentrăm și mai bine eforturile și resursele pe realizarea acestui obiectiv național”, a menționat Biroul.

Ursula von der Leyen a menționat că R. Moldova și Ucraina au înregistrat progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană, alături de țările din Balcanii de Vest. Declarația a fost făcută miercuri, 16 septembrie, în cadrul discursului său anual privind starea Uniunii.

Președinta Comisiei Europene a anunțat că urmează să ofere „foi de parcurs” pentru țările cu statut de candidat care au realizat cele mai mari progrese.

„Trebuie să recâștigăm şi inimile europenilor. Să insuflăm acest sentiment de apartenenţă la ceva care se află mai presus de noi toți. Apartenența la o casă comună. Certitudinea că, între europeni, vom putea întotdeauna să ne bazăm unii pe ceilalți. Nu trebuie decât să aruncăm o privire peste granițele noastre pentru a înțelege câtă vitalitate și-a păstrat această idee europeană.

Nu trebuie decât să ne uităm la Ucraina și la Moldova. La Balcanii de Vest. Nu trebuie decât să ne uităm la toate aceste țări apropiate de Uniunea noastră. Și, pentru că viitorul lor este în Uniunea noastră, vom propune în curând foi de parcurs pentru țările candidate care au realizat cele mai mari progrese”, a menționat Ursula von der Leyen în discursul său.

R. Moldova se află într-o perioadă importantă pentru parcursul său european. Până la 1 septembrie, autoritățile au trebuit să îndeplinească o serie de angajamente, iar în octombrie urmează alte obiective de realizat, după care va urma o nouă etapă de evaluare, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, în luna august curent.

R. Moldova se află în plin proces de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, un parcurs complex structurat pe etape, capitole și clustere de negociere. Pe14 iulie, la Bruxelles, a avut loc cea de-a treia Conferință interguvernamentală, în cadrul căreia va fi deschis Clusterul 6 – Relații externe, marcând un nou pas în procesul de aderare al țării la UE. Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a explicat că ordinea deschiderii clusterelor este stabilită în funcție de nivelul de pregătire al fiecăruia.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.

Raportul UE pentru 2025 arată că Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările care vor să adere la Uniunea Europeană. În 2023, la prima evaluare, 7 capitole se aflau într-o stare incipientă și doar 2 aveau un nivel de pregătire moderat. În 2025, toate capitolele au depășit fază incipientă, iar o treime dintre acestea au atins un nivel moderat sau avansat. Două treimi dintre capitole au făcut progrese semnificative în ultimul an. Este un rezultat fără precedent și arată că Moldova poate livra rezultate concrete.